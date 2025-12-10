В Гватемале сожгли обезглавленное чучело Трампа в руках дьявола (ФОТО, ВИДЕО)

В Гватемале сожгли чучело Трампа на фестивале "Сожжение дьявола". Фото: REUTERS

В Гватемале в рамках ежегодного рождественского фестиваля "Сожжение дьявола" организаторы подожгли чучело головы президента США Дональда Трампа. Фигура американского лидера была выбрана как символ "зла", которое община стремится избавиться от праздников.

Ежегодно 7 декабря в 18:00 гватемальцы сжигают фигурки дьявола и папье-маше пиньяты, очищая таким образом дома и мысли перед праздником Непорочного Зачатия. Это считается началом рождественского периода и символическим актом победы добра над злом.

"Всегда есть персонаж, который привлекает все внимание", – объяснил один из членов оргкомитета.

По его словам, в этом году таким персонажем стал Дональд Трамп. Организаторы назвали его "маленьким тираном" и человеком, "нанесшим вред латиноамериканскому народу, особенно гватемальцам".

Голову Трампа с характерными светлыми волосами поместили в лапы большого зверя, после чего фигуру торжественно подожгли.

Участники фестиваля отмечали, что акция не только имеет политический подтекст, но и служит метафорой освобождения от негатива.

"Это символизирует победу добра над злом… отпуск всего плохого", — сказал гватемалец Альдагир Гонсалес.

Выбор образа объясняют политикой администрации Трампа по миграции. При его президентстве тысячи гватемальских детей и взрослых попали под депортационные рейды ICE. Власти США пытались выслать даже несовершеннолетних, прибывших без сопровождения и находившихся в приемных семьях.

Правозащитные организации критиковали эти действия как бесчеловечные, отмечая, что дети испытывали стресс, в частности, рвали во время принудительных перелетов. Несмотря на заявления чиновников о "воссоединении с семьями", семьи часто предстали перед выбором: возвращаться к опасным условиям или оставлять детей в США для их будущего.

