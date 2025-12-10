У Гватемалі спалили обезголовлене опудало Трампа у руках диявола (ФОТО, ВІДЕО)

У Гватемалі в рамках щорічного різдвяного фестивалю "Спалення диявола" організатори підпалили опудало голови президента США Дональда Трампа. Фігура американського лідера була обрана як символ "зла", яке громада прагне позбутися перед святами.

У Гватемалі спалили опудало Трампа на фестивалі "Спалення диявола". Фото: REUTERS

Щороку 7 грудня о 18:00 гватемальці спалюють фігурки диявола та пап’є-маше піньяти, очищаючи таким чином домівки та думки перед святом Непорочного Зачаття. Це вважається початком різдвяного періоду та символічним актом перемоги добра над злом.

"Завжди є персонаж, який привертає всю увагу", — пояснив один із членів оргкомітету.

За його словами, цього року таким персонажем став Дональд Трамп. Організатори назвали його "маленьким тираном" та людиною, яка "завдала шкоди латиноамериканському народу, особливо гватемальцям".

У Гватемалі спалили опудало Трампа. Фото: REUTERS

У Гватемалі спалили опудало Трампа. Фото: REUTERS

Голову Трампа з характерним світлим волоссям помістили в лапи великого звіра, після чого фігуру урочисто підпалили.

Учасники фестивалю наголошували, що акція не лише має політичний підтекст, а й служить метафорою звільнення від негативу.

"Це символізує перемогу добра над злом… відпускання всього поганого", — сказав гватемалець Альдагір Гонсалес.

Вибір образу пояснюють політикою адміністрації Трампа щодо міграції. За його президентства тисячі гватемальських дітей та дорослих потрапили під депортаційні рейди ICE. Влада США намагалася вислати навіть неповнолітніх, які прибули без супроводу та перебували у прийомних сім’ях.

Правозахисні організації критикували ці дії як нелюдські, зазначаючи, що діти переживали стрес, зокрема блювали під час примусових перельотів. Попри заяви чиновників про "возз’єднання з родинами", сім’ї часто постали перед вибором: повертатися до небезпечних умов або залишати дітей у США задля їхнього майбутнього.

