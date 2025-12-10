Путін насміхається з Трампа: у США прямо вказали на помилку президента

Американський конгресмен-республіканець і член комітету Палати представників США з питань збройних сил Джо Вілсон звинуватив російського диктатора Володимира Путіна у прямому висміюванні президента США Дональда Трампа. На його думку, російський лідер свідомо маніпулює мирними ініціативами, щоб затягнути війну та продовжувати вбивати українців.

Путін насміхається з Трампа відкидаючи мирні пропозиції. Фото з відкритих джерел

Джо Вілсон в соцмережі X прокоментував чергові мирні спроби Трампа закінчити війну в Україні. За його словами, всі останні спроби Вашингтона запропонувати рамкову формулу для припинення війни зустріли готовність Києва до діалогу, тоді як Москва щоразу відмовлялася від запропонованих кроків. Республіканець вважає, що Путін хоче не миру, а використовує переговори для продовження війни.

"Україна прийняла всі шість пропозицій, представлених президентом Трампом цього року. Росія прийняла — 0. Путін насміхається з президента Трампа та виграє час, щоб продовжувати вбивати українські сім'ї. Забезпечуючи, щоб сотні тисяч російських чоловіків загинули в окопах за збочену брехню", — вказує Вілсон.

Останній варіант американського плану зупинення війни став документ з 28 пунктів, розроблений спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом у співпраці з помічником Путіна Кирилом Дмитрієвим. Після зустрічі з українською делегацією його скоротили до 20 пунктів. Ключова проблема залишається незмінною — територіальні вимоги Росії.

Президент Зеленський неодноразово наголошував, що Україна не може віддати жодної частини своєї території, адже цього не дозволяє Конституція. Тим часом Трамп продовжує закликати до територіальних поступок, зокрема передати Росії всю неокуповану частину Донецької області не пропонуючи Україні реальних гарантій безпеки.

