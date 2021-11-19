В Канаде масштабное наводнение убивает людей и разрушает города: объявлено чрезвычайное положение (ФОТО)

Канада страдает от масштабного наводнения. Об этом пишет издание УНИАН.

Наводнение. Иллюстрация: Pixabay

В канадской провинции Британская Колумбия власти объявили режим чрезвычайного положения. На данный момент стихия уже принесла немало бед местным жителям.

Из-за шторма было нарушено движение железнодорожного транспорта. Некоторые автодороги были заблокированы.

В результате схода оползня погибла женщина и еще двое граждан числятся пропавшими без вести. Власти предполагают, что жертв непогоды может стать еще больше.

Фото: Reuters

Потоки воды убили тысячи сельскохозяйственных животных. К этому времени запасы еды на полках иссякают. Чиновники призвали граждан экономить топливо.

Как передает СМИ, стоимость восстановления после шторма может превысить миллиард канадских долларов (790 миллионов долларов США).

Режим чрезвычайного положения продлится две недели.

Фото: Reuters

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Канаде на военной базе прогремел взрыв. В результате происшествия пострадали, как минимум десять человек. Некоторым из них понадобилась госпитализация. По предварительной информации, взрыв произошел в нежилом здании казармы. Точная причина инцидента устанавливается.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Канаде школьная учительница занималась сексом с несовершеннолетним. Женщина призналась в интимной близости с подростком, однако заявила, что тот принуждал её к этому. Парень, в свою очередь, утверждает, что всё происходило по обоюдному согласию. Подсудимой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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