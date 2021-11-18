В Канаде школьная учительница занималась сексом с 15-летним учеником в подвале родственника

В Канаде учительницу музыки судят за секс с учеником. Об этом пишет издание ТСН.

Учительница занималась сексом с подростком. Фото: Pixabay

Как стало известно в канадском городе Эдмонтон 31-летняя женщина во время работы в одной из местных школ занималась сексом со своим учеником.

Подозреваемая преподавала мальчику музыку, когда тот учился в младших классах, а в дальнейшем поддерживала отношения с ним. Учительница призналась, что занималась сексом с 15-летним парнем в подвале своего родственника. Однако заявила, что подросток принудил её к интиму.

Школьник также подтвердил факт интимной близости с женщиной, но утверждает что всё происходило по обоюдному согласию. Кроме того, он рассказал сотрудникам правоохранительных органов о том, что имел оральный секс с учительницей еще и в её автомобиле.

На данный момент прокуратура добивается, того чтобы подсудимая получила наказание в виде лишения свободы. Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.

Адвокат учительницы просит для неё условный срок и утверждает, что преступление имело ситуативный характер, а не систематический.

Суд вынесет свой приговор в декабре этого года.

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