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В Канаде школьная учительница занималась сексом с 15-летним учеником в подвале родственника

Школьник подтвердил факт интимной близости с учительницей

сегодня, 19:45
Автор:

Денис Подставной
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В Канаде учительницу музыки судят за секс с учеником. Об этом пишет издание ТСН. 

В Канаде школьная учительница занималась сексом с 15-летним учеником в подвале родственника

Учительница занималась сексом с подростком. Фото: Pixabay

Как стало известно в канадском городе Эдмонтон 31-летняя женщина во время работы в одной из местных школ занималась сексом со своим учеником.

Подозреваемая преподавала мальчику музыку, когда тот учился в младших классах, а в дальнейшем поддерживала отношения с ним.  Учительница призналась, что занималась сексом с 15-летним парнем в подвале своего родственника. Однако заявила, что подросток принудил её к интиму. 

 Школьник также подтвердил факт интимной близости с женщиной, но утверждает что всё происходило по обоюдному согласию. Кроме того, он рассказал сотрудникам правоохранительных органов о том, что имел оральный секс с учительницей еще и в её автомобиле. 

На данный момент прокуратура добивается, того чтобы подсудимая получила наказание в виде лишения свободы. Женщине грозит до пяти лет тюрьмы. 

Адвокат учительницы просит для неё условный срок и утверждает, что преступление имело ситуативный характер, а не систематический. 

Суд вынесет свой приговор в декабре этого года. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Соединённых Штатах Америки расстреляли известного рэп-исполнителя. Инцидент произошел прямо посреди улицы. 36-летний музыкант заходил в Пекарню. На место происшествия поспешили полицейские. Они обнаружили рэпера уже мёртвым. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что австралийский остров заполонили миллионы крабовМиллионы ракообразных вышли из лесов для того, чтобы добраться до океана. Из-за миграции крабов власти перекрыли некоторые автодороги. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/zanimalis-seksom-v-avto-i-v-podvale-uchitelnicu-muzyki-sudyat-za-intim-s-uchenikom-1912576.html
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