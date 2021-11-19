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В Канаде на военной базе прогремел взрыв: есть пострадавшие (ФОТО)

По предварительным данным, в результате происшествия на военной базе в Канаде пострадали 10 человек

сегодня, 11:43
Автор:

Денис Подставной
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В Канаде прогремел взрыв на военном объекте. Об этом пишет издание Корреспондент. 

В Канаде на военной базе прогремел взрыв: есть пострадавшие (ФОТО)

"Скорая". Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел на базе Вооруженных сил Канады, что на острове Ванкувер в провинции Британская Колумбия. Согласно предварительным данным, в нежилом здании казармы взорвался бытовой газ. 

Как пишет СМИ, в результате происшествия произошло частичное обрушение здания. Пострадали по меньшей мере десять человек. На место событий поспешили медики. Большинству из пострадавших оказали помощь в медпункте военной базы. Четверым понадобилась госпитализация. Одного из них доставили в больницу с помощью вертолета. 

На данный момент начато расследование по факту инцидента. Устанавливается точная причина происшествия. 

В Канаде на военной базе прогремел взрыв: есть пострадавшие (ФОТО) - фото 2

Фото: cbc.ca

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Канаде школьная учительница занималась сексом с подростком, который ранее был её учеником. Женщина преподавала парню музыку, когда он учился в младших классах. После этого она продолжила поддерживать отношения с несовершеннолетним. Они оба подтвердили факт интимной близости, однако женщина заявила, что парень принуждал её к занятию сексом с ним. В свою очередь школьник утверждает, что все происходило по обоюдному желанию. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Греции разбился военный самолет. Истребитель совершил вынужденную посадку не долетев до своего пункта назначения и во время неё выехал за пределы ВПП. Сообщается, что пилоту летательного аппарата удалось катапультироваться. На данный момент его жизни ничего не угрожает.  


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Источник: https://korrespondent.net/world/4418671-v-kanade-na-voennoi-baze-proyzoshel-vzryv-est-postradavshye
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