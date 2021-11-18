В Греции потерпел крушение истребитель F-16

В Греции потерпел крушение военный самолет. Об этом пишет издание ТСН.

F-16. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел на авиабазе Андравида в Греции. Истребитель F-16, который направлялся в Аракос, совершил вынужденную посадку.

По данным СМИ, во время приземления летательный аппарат выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Пилоту удалось катапультироваться.

Согласно предварительной информации, состояние мужчины оценивают, как удовлетворительное. На данный момент по факту аварии было начато расследование. Устанавливается причина инцидента.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Соединённых Штатах Америки произошла стрельба. В результате происшествия погиб известный рэпер. Бездыханное тело 36-летнего мужчины обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Исполнитель записывал песни с такими рэп-исполнителями, как Snoop Dogg и Young Thug. В СМИ рассказали, что происшествие случилось на входе в пекарню, где часто появлялся музыкант. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что над российским городом был замечен огненный шар. Яркий объект озарил ночное небо и сгорел в атмосфере нашей планеты. Явление могли наблюдать в нескольких республиках страны. Согласно предварительным данным, огненный камень был частью метеорного потока Леониды. Пик его активности, как раз происходил в этот день. Метеоры Леониды имеют белый цвет и влетают в атмосферу Земли со скоростью примерно 71 километр в секунду. В Сети начали проявляться видео с места событий.









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