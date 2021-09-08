В Мексике наводнение уносит жизни людей: затонула лодка с губернатором штата (ФОТО)

В Мексике из-за наводнения пострадали тысячи человек. Об этом сообщает издание УНИАН.

Масштабное наводнение в Мексике. Фото: Reuters

В штате Идальго, что в центральной части Мексики, из-за проливных дождей из берегов вышла крупнейшая река. Водой затопило несколько населённых пунктов.

Сообщается, что в результате наводнения были повреждены несколько тысяч домов. Жителям опасных районов рекомендуют эвакуироваться. Согласно информации издание BBC, к спасательным работам были привлечены военные.

Фото: Reuters

Президент страны призвал граждан, которые находятся в низинных районах, перебраться в убежища.

Как стало известно, около 30 тысяч человек пострадали из-за разбушевавшейся стихии. Власти сообщают о двух погибших в Экатепеке, северном пригороде Мехико.



Как пишет BBC, лодка, на которой находился губернатор штата Идальго, затонула в реке. Позже чиновник написал в Твиттере, что он "жив и здоров".

В Сети появляются фотографии с мест происшествий. На них можно увидеть, как вода смывает всё на своем пути.





Фото: Reuters



Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Мексике наводнением накрыло одно из медицинских учреждений. Вода попала в помещение, где находились системы энергоснабжения и подачи кислорода. Из-за отключения подачи кислорода погибли более 10 пациентов. Персонал эвакуировал больных из здания. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал, что в Соединённых Штатах Америки выросло число жертв из-за урагана "Ида". В Луизиане власти подтвердили смерть двух человек, а в Нью-Йорке стражи порядка обнаружили бездыханное тело женщины, которая была объявлена пропавшей без вести. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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