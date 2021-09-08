В Мексике наводнением накрыло больнцу: много погибших

В Мексике из-за отключения электроэнергии во время наводнения погибли люди. Об этом сообщает издание УНИАН.

Наводнение в Мексике. Фото: El Universal.

Как стало известно, в нескольких штатах Мексики прошли сильные дожди, которые привели к тому, что река Тула вышла из берегов. Наводнением была затоплена больница. На момент инцидента в медицинском учреждении находилось 104 сотрудника и 56 пациентов.

Вода проникла в помещения, где находились системы энергоснабжения и подачи кислорода. Это привело к сбою. Из-за отключения системы подачи кислорода умерли 16 пациентов.

Как пишет издание, на одном из видео сделанным в больнице видно, что вода там стоит по колено, а сотрудники учреждения пытаются эвакуировать пациентов.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Испании снова полыхают леса. Стихия разбушевалась на севере страны. Сообщается о двух очагах масштабных возгораний. Пламя уже подбирается к населённым пунктам. Ликвидацией пожаров занимается около 50 наземных групп спасателей. Также были задействованы самолеты и вертолёты. Власти подозревают умышленный поджег. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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