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Главная Новости Мир Северная Америка В Мексике наводнением накрыло больнцу: много погибших
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В Мексике наводнением накрыло больнцу: много погибших

Вода проникла в помещения, где находились системы энергоснабжения и подачи кислорода

сегодня, 10:20
Автор:

Денис Подставной

В Мексике из-за отключения электроэнергии во время наводнения погибли люди. Об этом сообщает издание УНИАН.

В Мексике наводнением накрыло больнцу: много погибших

Наводнение в Мексике. Фото: El Universal.

Как стало известно, в нескольких штатах Мексики прошли сильные дожди, которые привели к тому, что река Тула вышла из берегов. Наводнением была затоплена больница. На момент инцидента в медицинском учреждении находилось 104 сотрудника и 56 пациентов. 

Вода проникла в помещения, где находились системы энергоснабжения и подачи кислорода. Это привело к сбою. Из-за отключения системы подачи кислорода умерли 16 пациентов.

Как пишет издание, на одном из видео сделанным в больнице видно, что вода там стоит по колено, а сотрудники учреждения пытаются эвакуировать пациентов. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Испании снова полыхают леса. Стихия разбушевалась на севере страны. Сообщается о двух очагах масштабных возгораний. Пламя уже подбирается к населённым пунктам. Ликвидацией пожаров занимается около 50 наземных групп спасателей. Также были задействованы самолеты и вертолёты. Власти подозревают умышленный поджег. Подробно об этом читайте в нашем материале

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Сети появились фотографии разрушений после урагана "Ида" который бушевал в Соединённых Штатах Америки. На снимках сделанных с воздуха можно увидеть, как окрашенная в рыжий цвет вода затопила дома, стадионы и целые улицы. Отмечается, что согласно последним данным, стихия, которой присвоили четвертую категорию из пяти возможных унесла жизни более 40 человек. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 




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Источник: https://www.unian.net/world/navodnenie-v-meksike-16-pacientov-bolnicy-umerli-iz-za-otklyucheniya-kisloroda-novosti-mira-11537629.html
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