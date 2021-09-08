В США выросло число жертв урагана "Ида"

В Соединённых Штатах Америки выросло число жертв в результате урагана "Ида". Об этом сообщает издание ABC News.

Последствия урагана "Ида". Фото: John Locher/AP.

Как стало известно, в штате Луизиана стихия унесла жизни 15 человек. Местный департамент здравоохранения подтвердил еще две смерти, которые были связаны с ураганом в округе Сент-Таммани.

На северо-востоке погибли, как минимум 52 человека. В Нью-Йорке сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено бездыханное тело женщины, которая пропала без вести во время наводнения, что прошло на прошлой неделе.

Согласно данным синоптиков, Луизиану ожидают новые осадки. Они могут привести к еще большим затоплениям.

Для справки: ураган "Ида" стал пятым самым мощным ураганом в истории америки. Ему была присвоена четвёртая категория из пяти возможных.

Ранее издание "Комментарии" информировали о том, что в Мексике наводнением накрыло больницу. В нескольких мексиканских штатах прошли сильные дожди, которые привели к тому, что река под названием Тула вышла с берегов. Наводнения накрыло населённые пункты. Вода проникла в одно из медицинских учреждений. Системы энергоснабжения и подачи кислорода оказались затоплены. Оставшиеся без кислорода пациенты погибли.

Также "Комментарии" сообщали о том, что на севере Испании снова вспыхнули лесные пожары. Огнем было уничтожено тысячи гектаров леса. Сообщается, о том, что пламя уже подбирается к населённым пунктам. Из-за стихии автодороги и железнодорожные пути оказались заблокированы. Для ликвидации возгораний была задействована авиация.









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