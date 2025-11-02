В Мексике застрелили мэра города Уруапан во время празднования Дня мертвых

Во время торжеств ко Дню мертвых в городе Уруапан, штат Мичоакан, был убит мэр Карлос Мансо Родригес. По данным Генеральной прокуратуры штата, политика расстреляли после публичного мероприятия прямо в центре мексиканского города.

Во время празднования Дня мертвых в городе Уруапан был убит мэр Карлос Мансо. Фото из открытых источников

Инцидент произошел около 20:10 1 ноября. Мансо получил смертельные огнестрельные ранения и скончался в больнице Фрай Хуан де Сан Мигель спустя 40 минут после нападения. На месте перестрелки погиб один из нападавших, у которого изъяли пистолет калибра 9 мм и семь гильз. Его личность пока не установлена, ведь нападавший не имел при себе документов.

Кроме мэра мексиканского города также пострадал член городского совета Виктор Уго де ла Крус Сауседо, но, по словам врачей, его жизни ничего не угрожает.





Карлос Мансо за несколько минут до смерти на праздновании Дня мертвых в Мексике

Руководитель прокуратуры Мичоакана Карлос Торрес Пинья подтвердил, что правоохранители уже задержали двух человек, подозреваемых в причастности к нападению и убийству Карлос Мансо. К расследованию привлечены следователи, криминалисты и прокуроры.

Толпа окружила Карлоса Манса после выстрелов

Карлос Мансо управлял мексиканским городом Уруапан с сентября 2024 года. Город является одним из основных экспортеров авокадо и лимонов в Мексике. Именно эти отрасли часто стают мишенью вымогательств и насилия со стороны организованной преступности. В регионе действуют две влиятельные группировки — картель "Новое поколение Халиско" (CJNG) и "Новая семья Мичоакана", между которыми неоднократно происходили кровавые стычки.

Убийство мэра произошло лишь через несколько дней после убийства Бернардо Браво — представителя производителей лимонов в городе Апацинган, публично заявлявшего об угрозах криминалитета. Оба преступления свидетельствуют о росте насилия в штате Мичоакан, который уже много лет остается одним из самых опасных регионов Мексики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о жестоком убийстве мэра в Мексике. Наркокартель отрезал голову руководителю города Чилпансинго Алехандро Аркосу.

Также "Комментарии" писали о том, как во время трансляции в TikTok была убита мексиканская инфлюэнсерша.