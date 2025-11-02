У Мексиці застрелили мера міста Уруапан під час святкування Дня мертвих

Під час урочистостей до Дня мертвих у місті Уруапан, штат Мічоакан, було вбито мера Карлоса Мансо Родрігеса. За даними Генеральної прокуратури штату, політика розстріляли після публічного заходу просто в центрі мексиканського міста.

Під час святкування Дня мертвих у місті Уруапан убили мера Карлоса Мансо. Фото з відкритих джерел

Інцидент стався близько 20:10 1 листопада. Мансо отримав смертельні вогнепальні поранення й помер у лікарні Фрай Хуан де Сан Мігель через 40 хвилин після нападу. На місці перестрілки загинув один із нападників, у якого вилучили пістолет калібру 9 мм та сім гільз. Його особу поки не встановлено, адже нападник не мав при собі документів.

Крім мера мексиканського міста, також постраждав член міської ради Віктор Уго де ла Крус Сауседо, але, за словами лікарів, його життю нічого не загрожує.





Карлос Мансо за кілька хвилин до смерті на святкуванні Дня мертвих у Мексиці

Керівник прокуратури Мічоакана Карлос Торрес Пінья підтвердив, що правоохоронці вже затримали двох осіб, яких підозрюють у причетності до нападу та вбивства Карлос Мансо. До розслідування залучені слідчі, криміналісти та прокурори.

Натовп оточив Карлоса Манса після пострілів

Карлос Мансо керував мексиканським містом Уруапан із вересня 2024 року. Місто є одним з головних експортерів авокадо та лимонів у Мексиці. Саме ці галузі часто стають мішенню вимагань і насильства з боку організованої злочинності. У регіоні діють два впливових угруповання — картель "Нове покоління Халіско" (CJNG) та "Нова сім’я Мічоакана", між якими неодноразово відбувалися криваві сутички.

Вбивство мера сталося лише за кілька днів після вбивства Бернардо Браво — представника виробників лимонів у місті Апацінган, який публічно заявляв про погрози з боку криміналітету. Обидва злочини свідчать про зростання насильства у штаті Мічоакан, який уже багато років залишається одним із найнебезпечніших регіонів Мексики.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про жорстоке вбивство мера в Мексиці. Наркокартель відрізав голову керівнику міста Чілпансінго Алехандро Аркосу.

Також "Коментарі" писали про те, як під час трансляції в TikTok було вбито мексиканську інфлюенсерку.