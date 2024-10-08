Жестокое убийство мэра в Мексике: наркокартель отрезал ему голову

В Мексике продолжается жестокое насилие, связанное с наркокартелями. Одним из последних трагических случаев стало жестокое убийство мэра города Чилпансинго, столицы мексиканского штата Герреро. Алехандро Аркос был убит только через шесть дней после вступления в должность. По сообщению местных СМИ, его тело обнаружили в автомобиле, а отрубленную голову – на крыше машины.

Мэр Чилпансинго Алехандро Аркос. Фото из открытых источников

Город Чилпансинго, с населением более 280 тысяч человек, давно находится в эпицентре борьбы между двумя конкурирующими наркогруппировками — Los Ardillos и Los Tlacos. За несколько дней до убийства мэра Алехандро Аркоса, жертвой кровавого противостояния стал секретарь городских властей Франсиско Тапиа.

"Это были молодые и честные чиновники, которые стремились к развитию своих общин. Их потерю оплакивает все общество Герреро и наполняет нас негодованием", — заявила губернатор Герреро Эвелин Сальгадо.

Наркокартели в Герреро уже давно контролируют значительную часть территории и продолжают вести безжалостную борьбу за влияние. Власти до сих пор не предоставили официальные детали расследования, но штаты, как Герреро, стали наиболее опасными для государственных служащих и журналистов. Убийства политиков и чиновников здесь случаются систематически. В частности, за несколько месяцев до выборов, состоявшихся в июне этого года, были убиты по меньшей мере шесть кандидатов на государственные должности.

Новоизбранная президент Мексики Клаудия Шейнбаум, которая заняла должность одновременно с Аркосом 1 октября, пообещала провести расследование. В своем комментарии она заявила, что в ближайшее время будет представлена новая стратегия борьбы с преступностью.

Мексика уже много лет страдает от жестокого противостояния наркокартелей. За последний месяц только в штате Синалоа были убиты 155 человек в столкновениях между наркокартелями после ареста лидера одного из них в США. В целом с тех пор, как в 2006 году мексиканское правительство направило армию для борьбы с наркотрафиком, в стране было убито более 450 тыс. человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мексика пригласила Путина на инаугурацию президентки. В Украине отреагировали.

Также "Комментарии" писали, что в Перу Санта-Клаус задержал наркоторговцев.