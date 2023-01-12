«Бандеровские сволочи» и «фашисты»: в Польше разгорелся скандал вокруг «независимого СМИ»

Прокуратура польского города Ломжа возбудила уголовное дело против создателя новостного портала "Независимое СМИ Подлясья" Яцека П., который длительное время распространял по просторах Интернета российскую пропаганду. Мужчина неоднократно публиковал посты, в которых называл современных украинцев "бандеровскими сволочами" и "фашистами с флага". Об этом сообщает издание Wyborcza.

фото тематическое, из открытых источников

Известно, что районной прокуратурой было возбуждено дело после того, как она получила соответствующий "сигнал" от Центра мониторинга расистского и ксенофобного поведения. По данным издания, окончательный приговор создателю портала Independent Media Podlasie вынесет районный суд Белостока.

По имеющимся данным, обвинение Яцеку П. было предъявлено по статье Уголовного кодекса, которая предусматривает привлечение к ответственности граждан, разжигающих ненависть в обществе на почве национальной, этнической, расовой, религиозным или гендерным различиям. В случае вынесения обвинительного приговора, обвиняемого могут лишить свободы сроком на 2 года. Хотя, уточняют СМИ, в данной ситуации речь идет об оскорблении группы людей, поэтому суд может заключить мужчину под стражу на целых 3 года, как того и требует санкция статьи.

Издание Wyborcza будет следить за развитием событий и уже в скором времени сообщит, понесет ли последователь российской пропаганды заслуженное наказание.

Напомним, ранее наше издание сообщало, что власти польского Люблина организовали акцию "Свет из Люблина", в рамках которой среди местных жителей пройдет сбор свеч для Украины.

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