Без денег и «крыши над головой»: в Водзиславе планируют выселить полсотни беженцев с Украины

В скором времени украинские беженцы, которые после военного вторжения России, нашли убежище в различных польских городах, могут лишиться ранее предоставленного бесплатного жилья. Об этом заявила Мечислава Кецы, мэр Водзислава – небольшого населенного пункта, в одном из школьных общежитий которого проживает 48 переселенцев с Украины.

фото тематическое, из открытых источников

Со стороны ситуация выглядит максимально абсурдной и запутанной. Дело в том, что жить в самом общежитии переселенцам никто не запрещает, бюджет города способен осилить всевозможные оплаты коммунальных услуг и содержание беженцев. По словам городского главы, украинцы могут проживать там лишь под наблюдением так называемых опекунов – сотрудников, нанятых мэрией для круглосуточного дежурства в общежитии. Эти люди не просто "дежурят", но и активно помогают переселенцам в решении повседневных и бытовых проблем.

Ранее Силезкое воеводство выделяло достаточную сумму денег на содержание беженцев, в этом же году областной бюджет перевел городку лишь 60 тысяч злотых, которых, уверяют в мэрии Водзислава, не хватит на оплату заработных плат сотрудникам общежития, а таковых, к слову, целых 8 человек.

Чиновники разводят руками, так как сами не знают, что делать. Учитывая, что выделенных денег точно не хватит на покрытие всех расходов, опекунов необходимо будет уволить, а самих беженцев попросить покинуть общежитие.

Напомним, ранее наше издание сообщало, что в Польше возбудили уголовное дело против владельца интернет-сайта, который публично оскорблял украинцев, называя их "бандеровскими сволочами".

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