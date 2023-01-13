Без денег и «крыши над головой»: в Водзиславе планируют выселить полсотни беженцев с Украины

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Vitalii Rozkariaka
В скором времени
украинские беженцы, которые после военного вторжения России, нашли убежище в
различных польских городах, могут лишиться ранее предоставленного бесплатного
жилья. Об этом заявила Мечислава Кецы, мэр Водзислава – небольшого населенного
пункта, в одном из школьных общежитий которого проживает 48 переселенцев с
Украины.
фото тематическое, из открытых источников
Со стороны
ситуация выглядит максимально абсурдной и запутанной. Дело в том, что жить в
самом общежитии переселенцам никто не запрещает, бюджет города способен осилить
всевозможные оплаты коммунальных услуг и содержание беженцев. По словам
городского главы, украинцы могут проживать там лишь под наблюдением так
называемых опекунов – сотрудников, нанятых мэрией для круглосуточного дежурства
в общежитии. Эти люди не просто "дежурят", но и активно помогают переселенцам в
решении повседневных и бытовых проблем.
Ранее Силезкое
воеводство выделяло достаточную сумму денег на содержание беженцев, в этом же году
областной бюджет перевел городку лишь 60 тысяч злотых, которых, уверяют в мэрии
Водзислава, не хватит на оплату заработных плат сотрудникам общежития, а
таковых, к слову, целых 8 человек.
Чиновники
разводят руками, так как сами не знают, что делать. Учитывая, что выделенных
денег точно не хватит на покрытие всех расходов, опекунов необходимо будет
уволить, а самих беженцев попросить покинуть общежитие.
Напомним, ранее
наше издание сообщало, что в Польше возбудили уголовное дело против владельца
интернет-сайта, который публично оскорблял украинцев, называя их "бандеровскими
сволочами".
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