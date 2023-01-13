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Без денег и «крыши над головой»: в Водзиславе планируют выселить полсотни беженцев с Украины

В данный момент в общежитии проживает 48 беженцев, в основном это мамы с детьми

сегодня, 08:58
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

В скором времени украинские беженцы, которые после военного вторжения России, нашли убежище в различных польских городах, могут лишиться ранее предоставленного бесплатного жилья. Об этом заявила Мечислава Кецы, мэр Водзислава – небольшого населенного пункта, в одном из школьных общежитий которого проживает 48 переселенцев с Украины.

Без денег и «крыши над головой»: в Водзиславе планируют выселить полсотни беженцев с Украины

фото тематическое, из открытых источников

Со стороны ситуация выглядит максимально абсурдной и запутанной. Дело в том, что жить в самом общежитии переселенцам никто не запрещает, бюджет города способен осилить всевозможные оплаты коммунальных услуг и содержание беженцев. По словам городского главы, украинцы могут проживать там лишь под наблюдением так называемых опекунов – сотрудников, нанятых мэрией для круглосуточного дежурства в общежитии. Эти люди не просто "дежурят", но и активно помогают переселенцам в решении повседневных и бытовых проблем.

Ранее Силезкое воеводство выделяло достаточную сумму денег на содержание беженцев, в этом же году областной бюджет перевел городку лишь 60 тысяч злотых, которых, уверяют в мэрии Водзислава, не хватит на оплату заработных плат сотрудникам общежития, а таковых, к слову, целых 8 человек.

Чиновники разводят руками, так как сами не знают, что делать. Учитывая, что выделенных денег точно не хватит на покрытие всех расходов, опекунов необходимо будет уволить, а самих беженцев попросить покинуть общежитие.

Напомним, ранее наше издание сообщало, что в Польше возбудили уголовное дело против владельца интернет-сайта, который публично оскорблял украинцев, называя их "бандеровскими сволочами". 



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Источник: https://rybnik.wyborcza.pl/rybnik/7,180134,29349491,uchodzcy-z-ukrainy-opuszcza-wodzislawska-burse-po-13-stycznia.html?_ga=2.174536234.98340401.1673330898-299088472.1667395130
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