logo

BTC/USD

17112.15

ETH/USD

1263.59

LTC/USD

76.34

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Без поддержки ЕС польские власти не смогут продолжить помогать украинским беженцам, - мэр Варшавы
commentss НОВОСТИ Все новости

Без поддержки ЕС польские власти не смогут продолжить помогать украинским беженцам, - мэр Варшавы

Тшасковски отметил, что Польша готова продолжить принимать и помогать переселенцам, однако ресурсы местных бюджетов не безграничны

7 декабря 2022, 22:36
Поделитесь публикацией:
Автор:

Vitalii Rozkariaka

Мэр польской столицы Рафал Тшасковски обратился к членам Европейского парламента с просьбой выделить из своего бюджета деньги для местных органов власти Польши, чтобы те, в свою очередь, смогли продолжить оказывать необходимую поддержку украинским беженцам. Об этом, ссылаясь на выступление Тшасковски, сообщает издание Wyborcza.

Без поддержки ЕС польские власти не смогут продолжить помогать украинским беженцам, - мэр Варшавы

Рафал Тшасковски, из открытых источников

Сегодня, 7 декабря мэр Варшавы принял участие во встрече, организованной одновременно несколькими комитетами Евросоюза — Комитетом Европейского парламента по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам и Комитетом по бюджетному контролю. В рамках своего выступления, Тшасковски поделился с присутствующими членами Европейского парламента историями некоторых украинских переселенцев, которые проживают в столице. Мужчина также уточнил, что в данный момент в Варшаве проживает порядка 1 миллиона беженцев, а всего с начала военного конфликта в Украине польскую границе пересекло больше 8 миллионов человек.

"Точное число украинских беженцев постоянно меняется, в зависимости от военной ситуации в городах их постоянного проживания они то уезжают, то наоборот – приезжают. Так или иначе, Польша сейчас находиться на пределе своих возможностей, все усилия направлены на поддержку переселенцев, однако наших ресурсов может не хватить, чтобы помочь всем, поэтому органы местной власти Польши нуждаются в неотложной финансовой поддержке Евросоюза", — заявил Тшасковски.

Теперь остается лишь ждать, прислушаются ли в Евросоюзе к словам польского чиновника, ведь в противном случае беженцы с Украины могут остаться без надлежащей поддержки.

Напомним, ранее мы сообщали, что в минувшую субботу, 28 ноября был установлен новый рекорд на польско-украинской границе – Украину впервые за последние несколько месяцев покинуло больше 300 человек. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://wyborcza.pl/7,173236,29213257,warsaw-mayor-asks-eu-for-financial-help-to-support-ukrainian.html#S.from_poland-K.P-B.1-L.3.zw
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!