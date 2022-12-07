Без поддержки ЕС польские власти не смогут продолжить помогать украинским беженцам, - мэр Варшавы

Мэр польской столицы Рафал Тшасковски обратился к членам Европейского парламента с просьбой выделить из своего бюджета деньги для местных органов власти Польши, чтобы те, в свою очередь, смогли продолжить оказывать необходимую поддержку украинским беженцам. Об этом, ссылаясь на выступление Тшасковски, сообщает издание Wyborcza.

Рафал Тшасковски, из открытых источников

Сегодня, 7 декабря мэр Варшавы принял участие во встрече, организованной одновременно несколькими комитетами Евросоюза — Комитетом Европейского парламента по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам и Комитетом по бюджетному контролю. В рамках своего выступления, Тшасковски поделился с присутствующими членами Европейского парламента историями некоторых украинских переселенцев, которые проживают в столице. Мужчина также уточнил, что в данный момент в Варшаве проживает порядка 1 миллиона беженцев, а всего с начала военного конфликта в Украине польскую границе пересекло больше 8 миллионов человек.

"Точное число украинских беженцев постоянно меняется, в зависимости от военной ситуации в городах их постоянного проживания они то уезжают, то наоборот – приезжают. Так или иначе, Польша сейчас находиться на пределе своих возможностей, все усилия направлены на поддержку переселенцев, однако наших ресурсов может не хватить, чтобы помочь всем, поэтому органы местной власти Польши нуждаются в неотложной финансовой поддержке Евросоюза", — заявил Тшасковски.

Теперь остается лишь ждать, прислушаются ли в Евросоюзе к словам польского чиновника, ведь в противном случае беженцы с Украины могут остаться без надлежащей поддержки.

Напомним, ранее мы сообщали, что в минувшую субботу, 28 ноября был установлен новый рекорд на польско-украинской границе – Украину впервые за последние несколько месяцев покинуло больше 300 человек.

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