Польская политическая партия "Право и Справедливость" (ПиС) готовит радикальный законопроект, предусматривающий принудительный возврат на родину определенной категории украинских граждан. Инициатива касается исключительно мужчин мобилизационного возраста, официально не трудоустроенных на территории Польши или работающих в "теневом" секторе экономики , передает издание Slawa .

Депортация украинцев. Иллюстративное фото

О намерении ввести такую процедуру официально объявил представитель политсилы Тобиаш Бохенский. Для ускорения и упрощения логистики политики предлагают развернуть сеть специализированных депортационных центров.

Бохенский ясно дал понять, что стабильность и свобода всего Центрально-Восточного региона Европы напрямую зависят от успеха Украины на поле боя.

"Учитывая это, первоочередным и стратегически весомым шагом нашего будущего кабинета министров станет запуск механизма депортации украинцев призывного возраста, избегающих легальной занятости в Польше, — подчеркнул польский политик. — Эти люди должны получить реальную возможность защищать свою страну, чтобы положить конец военному кошмару. Республика Польша будет действовать в этом вопросе твердо, непоколебимо и без компромиссов".

Эти программные намерения партия презентовала на масштабной конференции "К новому правительству", где лидеры ПиС очерчивают планы на будущее. Примечательно, что эту политическую меру организовали ровно через год после того, как присягу принял действующий президент Польши Кароль Навроцкий, а официальным кандидатом в премьеры от силы утвердили Пшемыслова Чарнека.

Стоит отметить, что по данным профильного министерства, официальный уровень безработицы среди украинцев в Польше довольно низкий и в прошлом году составил чуть более 11 тысяч человек, большинство из которых — женщины. Однако новая инициатива бьет именно по тем мужчинам, которые скрывают свои доходы в серой зоне и не платят налогов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что страны Европейского Союза скорректировали условия предоставления статуса временной защиты для украинских граждан, прописав отдельные требования для лиц, военнообязанных.