Без роботи — на батьківщину: у Польщі опозиція пропонує депортувати чоловіків в Україну

Польська політична партія "Право і Справедливість" (ПіС) готує радикальний законопроєкт, який передбачає примусове повернення на батьківщину певної категорії українських громадян. Ініціатива стосується виключно чоловіків мобілізаційного віку, які офіційно не працевлаштовані на території Польщі або працюють у "тіньовому" секторі економіки, передає видання Slawa.

Депортація українців. Ілюстративне фото

Про намір впровадити таку процедуру офіційно оголосив представник політсили Тобіаш Бохенський. Для максимального прискорення та спрощення логістики політики пропонують розгорнути мережу спеціалізованих депортаційних центрів.

Бохенський чітко дав зрозуміти, що стабільність та свобода всього Центрально-Східного регіону Європи напряму залежать від успіху України на полі бою.

"З огляду на це, першочерговим і стратегічно вагомим кроком нашого майбутнього кабінету міністрів стане запуск механізму депортації українців призовного віку, які уникають легальної зайнятості в Польщі, — наголосив польський політик. — Ці люди повинні отримати реальну можливість захищати свою країну, щоб покласти край воєнному кошмару. Республіка Польща діятиме у цьому питанні твердо, непохитно та без жодних компромісів".

Ці програмні наміри партія презентувала під час масштабної конференції "До нового уряду", де лідери ПіС окреслюють плани на майбутнє. Примітно, що цей політичний захід організували рівно через рік після того, як присягу склав діючий президент Польщі Кароль Навроцький, а офіційним кандидатом у прем'єри від сили затвердили Пшемислава Чарнека.

Варто зауважити, що за даними профільного міністерства, офіційний рівень безробіття серед українців у Польщі є доволі низьким і торік становив трохи більше ніж 11 тисяч осіб, більшість із яких — жінки. Однак нова ініціатива б'є саме по тих чоловіках, які приховують свої доходи у "сірій зоні" і не платять податків.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що країни Європейського Союзу скоригували умови надання статусу тимчасового захисту для українських громадян, прописавши окремі вимоги для осіб, які є військовозобов'язаними.