«Беженцы с Украины заражают наших граждан ВИЧ»: в Сети обсуждают Twitter-аккаунт народного депутата Польши

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Vitalii Rozkariaka
Польские СМИ
шокировали соотечественников новостью об одном из депутатов Подкарпатского
воеводства. Речь пойдет об его Twitter-аккаунте, на котором в последнее время
часто появляются антиукраинские публикации. Об этом свидетельствуют не только
наблюдения различных экспертов, но и результаты исследования Института
мониторинга СМИ, которые показали, что народный избранник Гжегож Браун чаще всего
размещает у себя на странице негативные в отношении Украины записи.
Гжегож Браун, из открытых источников
Так, ассоциация
"Демагог" и вышеуказанный Институт провели совместное исследование, которое
было направлено на поиск источников антиукраинской пропаганды.
"Главная миссия
нашего сотрудничества и совместной работы – это выявление и борьба с ложной
информацией. Мы хотим обезопасить граждан Польши от лживых информационных
материалов, разжигающих ненависть и сомнения", — сказано в заявлении "Демагог".
Так, в докладе
экспертов сказано, что Браун неоднократно распространял недостоверную и
непроверенную информацию. Взрыв ракет в Польше, к примеру, мужчина назвал
"провокацией со стороны Украины", а вот за помощь, которую польские власти
оказывают беженцам, депутат раскритиковал и собственное правительство, назвав
чрезмерную поддержку Украины "втягиванием Польши в войну с Россией".
Помимо
собственных публикаций, Браун часто делился на своем аккаунте и чужими
антиукраинскими "твитами". Так, однажды он разместил у себя на странице
публикацию под названием "Беженцы с Украины заражают поляков ВИЧ".
Таким образом,
народный депутат занял "почетное" первое место среди лиц/организаций,
распространяющих антиукраинский контент на польском языке.
Напомним, ранее
наше издание сообщало, что Познань выделила 300 тысяч злотых на восстановление
энергосистемы Харькова.
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