«Беженцы с Украины заражают наших граждан ВИЧ»: в Сети обсуждают Twitter-аккаунт народного депутата Польши

Польские СМИ шокировали соотечественников новостью об одном из депутатов Подкарпатского воеводства. Речь пойдет об его Twitter-аккаунте, на котором в последнее время часто появляются антиукраинские публикации. Об этом свидетельствуют не только наблюдения различных экспертов, но и результаты исследования Института мониторинга СМИ, которые показали, что народный избранник Гжегож Браун чаще всего размещает у себя на странице негативные в отношении Украины записи.

Гжегож Браун, из открытых источников

Так, ассоциация "Демагог" и вышеуказанный Институт провели совместное исследование, которое было направлено на поиск источников антиукраинской пропаганды.

"Главная миссия нашего сотрудничества и совместной работы – это выявление и борьба с ложной информацией. Мы хотим обезопасить граждан Польши от лживых информационных материалов, разжигающих ненависть и сомнения", — сказано в заявлении "Демагог".

Так, в докладе экспертов сказано, что Браун неоднократно распространял недостоверную и непроверенную информацию. Взрыв ракет в Польше, к примеру, мужчина назвал "провокацией со стороны Украины", а вот за помощь, которую польские власти оказывают беженцам, депутат раскритиковал и собственное правительство, назвав чрезмерную поддержку Украины "втягиванием Польши в войну с Россией".

Помимо собственных публикаций, Браун часто делился на своем аккаунте и чужими антиукраинскими "твитами". Так, однажды он разместил у себя на странице публикацию под названием "Беженцы с Украины заражают поляков ВИЧ".

Таким образом, народный депутат занял "почетное" первое место среди лиц/организаций, распространяющих антиукраинский контент на польском языке.

Напомним, ранее наше издание сообщало, что Познань выделила 300 тысяч злотых на восстановление энергосистемы Харькова.

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