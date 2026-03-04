logo

Польша Ближневосточная война бьёт по Киеву: что может так и не дождаться Украина
НОВОСТИ

Ближневосточная война бьёт по Киеву: что может так и не дождаться Украина

Глава МИД Польши предупреждает: конфликт с Ираном отвлекает лидеров мира и «съедает» ракеты, нужные ВСУ

4 марта 2026, 15:04
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Война против Ирана отвлекает внимание мировых столиц от Украины и напрямую сокращает объем вооружений, которые могли бы быть переданы Киеву. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Reuters.

Ближневосточная война бьёт по Киеву: что может так и не дождаться Украина

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

По его словам, эскалация на Ближнем Востоке имеет не только региональные, но и глобальные последствия. 

"Это отвлекает политическое внимание от важных вопросов. Для нас, как соседей Украины, исход её героической обороны от российской агрессии имеет принципиальное значение", — подчеркнул Радослав Сикорский.

Особую тревогу Варшавы вызывает влияние конфликта на поставки вооружений Киеву. Министр отметил, что в ходе операции против Ирана активно применяются крылатые ракеты и системы противоракетной обороны. Эти ресурсы расходуются в больших объемах, и впоследствии они уже не смогут быть ни переданы, ни даже проданы Украине.

"То, что использовано, точно не будет доступно для передачи Украине. Это печальный, но неизбежный результат", — констатировал глава польской дипломатии.

Таким образом, новый виток напряженности на Ближнем Востоке усиливает конкуренцию за военные ресурсы и может осложнить поддержку Киева в критический момент войны.

Читайте также на портале "Комментарии" - результат войны России против Украины определит выносливость сторон – победит тот, кто не сломается первым. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности, сообщает The Guardian.

По словам Сикорского, заявления Кремля о готовности к миру не означают справедливого завершения войны.

"Каждый диктатор и каждый завоеватель хочет мира: если вы сдадитесь и капитулируете, у вас будет мир. Вопрос только – на каких условиях", — подчеркнул топ-дипломат.




