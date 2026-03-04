Ближневосточная война бьёт по Киеву: что может так и не дождаться Украина

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Война против Ирана отвлекает внимание мировых столиц от Украины и напрямую сокращает объем вооружений, которые могли бы быть переданы Киеву. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Reuters.
Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников
По его словам, эскалация на Ближнем Востоке имеет не только региональные, но и глобальные последствия.
Особую тревогу Варшавы вызывает влияние конфликта на поставки вооружений Киеву. Министр отметил, что в ходе операции против Ирана активно применяются крылатые ракеты и системы противоракетной обороны. Эти ресурсы расходуются в больших объемах, и впоследствии они уже не смогут быть ни переданы, ни даже проданы Украине.
Таким образом, новый виток напряженности на Ближнем Востоке усиливает конкуренцию за военные ресурсы и может осложнить поддержку Киева в критический момент войны.
Читайте также на портале "Комментарии" - результат войны России против Украины определит выносливость сторон – победит тот, кто не сломается первым. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности, сообщает The Guardian.
По словам Сикорского, заявления Кремля о готовности к миру не означают справедливого завершения войны.