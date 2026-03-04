Близькосхідна війна б'є по Києву: що може так і не дочекатися Україна

Війна проти Ірану відволікає увагу світових столиць від України та безпосередньо скорочує обсяг озброєнь, які б могли бути передані Києву. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Reuters.

Радослав Сікорський. Фото: з відкритих джерел

За його словами, ескалація на Близькому Сході має не лише регіональні, а й глобальні наслідки.

"Це відволікає політичну увагу від важливих питань. Для нас, як сусідів України, результат її героїчної оборони від російської агресії має принципове значення", — наголосив Радослав Сікорський.

Особливу тривогу Варшава викликає вплив конфлікту на постачання озброєнь Києву. Міністр зазначив, що в ході операції проти Ірану активно застосовуються крилаті ракети та системи протиракетної оборони. Ці ресурси витрачаються у великих обсягах, і згодом вони вже не зможуть бути передані, ані навіть продані Україні.

"Те, що використано, точно не буде доступним для передачі Україні. Це сумний, але неминучий результат", – констатував голова польської дипломатії.

Таким чином, новий виток напруженості на Близькому Сході посилює конкуренцію за військові ресурси та може ускладнити підтримку Києва у критичний момент війни.

За словами Сікорського, заяви Кремля про готовність до миру не означають справедливого завершення війни.

"Кожен диктатор і кожен завойовник хоче миру: якщо ви здастеся і капітулюєте, у вас буде мир. Питання лише – на яких умовах", — наголосив топ-дипломат.



