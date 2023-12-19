Блокада границы польскими перевозчиками: у Туска уже разводят руками

Министр инфраструктуры в правительстве Дональда Туска Дариуш Климчак обвинил предыдущую власть в бездействии из-за блокады перевозчиками границы с Украиной и заявил, что ее будет очень трудно решить. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Дариуш Климчак сделал в эфире Polsat News отмечает агентство РАР.

Блокада границы. Фото: из открытых источников

Министр отметил, что в понедельник проходит заседание Еврокомиссии и Украины, на котором Польша является наблюдателем с правом голоса.

"Это первый раз, когда мы вообще можем начать дискуссию о соглашении о либерализации транспортного сообщения. Мы знаем, что это соглашение является яблоком раздора, из-за чего перевозчики протестуют на границе",- напомнил чиновник.

По словам Климчака, через несколько дней он должен встретиться с украинским коллегой (вероятно, Александром Кубраковым или его заместителем), а ежедневно он проводит переговоры с протестующими перевозчиками.

"Мы ищем общий знаменатель, на основе которого можно было бы достичь по крайней мере приостановления протеста", – пояснил министр.

Блокада польских перевозчиков продолжается с 6 ноября, ключевое ее требование – вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков.

Отметим, после частичного снятия блокады украино-польской границы движение грузовиков в пункте пропуска "Дорогуск – Ягодин" на границе Польши с Украиной было вновь заблокировано 18 декабря. Это произошло из-за новой акции протеста польских перевозчиков, которые не согласны уступать.

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