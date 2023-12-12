Что известно о Туске и чего ждать Украине теперь от Польши

Спустя почти два месяца после парламентских выборов в Польше появился новый премьер. Представители правящей восемь лет партии "Право и справедливость", которая на выборах победила, но проиграла суммарно новой коалиции во главе с лидером "Гражданской платформы" Дональдом Туском, пыталась удержать власть. Президент Анджей Дуда двигал в премьеры действующего руководителя правительства Матеуша Моравецкого. Но обновленный Сейм 10 декабря выразил Моравецкому недоверие. И поддержал Туска в качестве нового главы правительства. Примечательно, что эти перемены совпали с началом разблокирования КПП на украино-польских границах, где более месяца создавали проблемы местные перевозчики. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чего Украине ожидать от Польши при правительстве Туска.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Для Украины открываются определенные возможности в выстраивании совместных с Польшей проектов

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает, что в ракурсе российско-украинской войны ситуация особо не изменится. Нам помогало правительство Моравецкого, будет помогать и правительство Туска.

"Но при Туске (экс-главе Европейского Совета, между прочим) у Польши будет значительно меньше конфликтов с ЕС. А значит – меньше ситуаций, когда те или иные вещи могут блокироваться польским правительством (в ущерб Украины). Хоть правительство и коалиционное ("Гражданская коалиция" Туска, партия "Третий путь" и "Левые"), но мы, похоже, получим как минимум четыре года его прогнозируемой деятельности. Что открывает определенные возможности для Украины в выстраивании совместных с Польшей проектов", – поясняет эксперт.

По его словам, речь, прежде всего, о производстве оружия, боеприпасов. В США и Европе, напоминает Борис Кушнирук, есть определенные задержки с изготовлением необходимого нам количества артиллерийских снарядов.

"Это делают, как правило, частные компании, – отмечает он. – И им нужна уверенность, что если они наращивают производство, вкладывают средства в новые мощности, то это точно окупится. Что заказы будут стабильные, долгосрочные. А если российско-украинская война или очередной конфликт на Ближнем Востоке в скором времени завершатся? Что тогда? Инвестиции в рост мощностей не окупятся?".

Учитывая это, Украина должна уже сейчас предлагать и американским, и европейским компаниям долгосрочные заказы, считает эксперт. Чтоб они изготовляли нам снаряды "про запас". А мы могли их складировать, причем, скорее всего, на территории сопредельных европейских государств. Включая Польшу. Учитывая риски постоянных обстрелов украинской территории.

"Насколько мне известно, определенное количество трансформаторов, закупленных про запас на случай проблем после обстрелов россиянами нашей энергосистемы, хранятся не в Украине. Чтоб не подвергаться риску обстрелов. И чтоб мы могли в любой момент быстро доставить их из соседних стран, восстанавливая мощности, пострадавший от обстрелов", – рассказывает Борис Кушнирук.

С новым правительством Польши, акцентирует он, мы можем выстраивать взаимовыгодные отношения на долгосрочной, предсказуемой основе. С горизонтом, как минимум, в четыре года.

"Уже понятно, что мы вошли в эскалационный период, когда разного рода авторитарные режимы будут пытаться проверить способность Западного мира защищать ту систему мироустройства, которая сформировалась после Второй мировой войны (неприкосновенность границ и так далее). И с этой точки зрения сотрудничество с Польшей для нас важно. И хорошо, что при правительстве Туска это может стать предсказуемым", – поясняет эксперт.

Он призывает не забывать и о проектах более долгосрочных, ориентированных на послевоенное время.

"К примеру, совместное авиастроение, – уточняет Борис Кушнирук. – В советские годы на территории Польши выпускался один из типов самолетов, разработанных в Украине. Следует не просто восстанавливать такого рода сотрудничество, но и расширять его. Запускать совместные авиа-проекты в кооперации Украины, Польши, Турции и Саудовской Аравии. Среднегрузовой, среднемагистральный самолет мы вполне могли бы делать вместе. И об этом можно задумываться уже сейчас, несмотря на войну. Прощупывать почву – на каких условиях и кто готов сотрудничать с нами в этой сфере".

Туск – сторонник консолидированной Европы

Политолог, политэксперт, кандидат политических наук Денис Гороховский рассуждает так:

"Туск с 2014 года заявляет о необходимости помощи и поддержки Украины со стороны стран Евросоюза в войне против России. Поэтому можно предположить, что именно этого курса новый премьер-министр Польши будет придерживаться на своем посту".

Кроме того, продолжает эксперт, Туск – сторонник консолидированной Европы, поэтому весьма вероятно, что он будет выступать модератором в случае каких-то дипломатических трений между Украиной и странами ЕС.

"Не говоря уже о том, что Туск, скорее всего, станет сдерживать антиукраинские выпады, которые все чаще проявляются в последнее время и внутри самой Польши, – акцентирует Денис Гороховский. – И он, кстати, это уже делал ".

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