Блокада границы Украины перевозчиками: появилась реакция правительства Польши

Правительство Польши обратилось к украинским чиновникам с призывом выполнить одно из требований польских перевозчиков, чтобы разблокировать границу. Соответствующее обращение украинскому правительству направило Министерство инфраструктуры Польши, сообщает портал "Комментарии".

Польша обратилась к Украине из-за блокады границы. Фото из открытых источников. Фото из открытых источников

Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик призвал украинского коллегу Александра Кубракова инициировать отмену обязательной регистрации в системе "єЧерга" грузовиков, которые едут из Украины в ЕС.

"Обязательная регистрация повлекла за собой значительное увеличение времени ожидания для транспортных средств, зарегистрированных в ЕС, которые возвращаются из Украины без груза, чтобы пересечь украинско-европейскую границу", – подчеркнул Анджей Адамчик.

Польский министр считает, что регистрация в системе "еЧерга" дает преимущество украинским перевозчикам над польскими.

Кроме того, Анджей Адамчик призвал комиссара ЕС по транспорту Адины Валеан совместно проанализировать, как "транспортный безвиз" с Украиной влияет на рынок автомобильных перевозок в Евросоюзе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что организатор акции по блокированию пунктов пропуска на границе с Украиной Рафал Меклер, глава люблинской ячейки ультраправой партии "Конфедерация" объявил о намерении польских перевозчиков продолжить протест до 1 февраля 2024 года. Организаторы протеста подали заявку о продлении акции по блокированию границы на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск" до 1 февраля.

Также "Комментарии" писали, что к польским перевозчикам, блокирующим проезд грузовых автомобилей в Украине, присоединились словацкие перевозчики. На территории Словакии перевозчики начали блокировать движение грузовиков через пункт пропуска Вишне-Германское.

