Блокада вышла на новый уровень. Поляки прибегли к новому циничному шагу

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Ткачик Олеся
Польские протестующие 20 марта около 11 часов приступили к блокированию пассажирских перевозок на пограничном пункте "Медика – Шегини".
Протест фермеров
По информации пограничников, польские протестующие заявили о намерении пропускать всего один автобус на два часа, как на въезд в Украину, так и на выезд.
Пограничники добавили, что нет информации о том, сколько времени польские протестующие намерены ограничивать движение пассажирских автобусов.
При этом член Украинского центра Международного ПЕН - клуба Алексей Паныч поинтересовался, когда и вообще наступит ли тот момент, когда большинство поляков скажут собственным фермерам "Да вы уже задолбали!".
По его словам, разумные голоса из Польши и в Польше раздаются, но пока, кажется, не оказывают никакого влияния на ситуацию.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что польские фермеры ранее угрожали полностью заблокировать пассажирские перевозки.
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