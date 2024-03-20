Блокада вышла на новый уровень. Поляки прибегли к новому циничному шагу

Польские протестующие 20 марта около 11 часов приступили к блокированию пассажирских перевозок на пограничном пункте "Медика – Шегини".

Протест фермеров

По информации пограничников, польские протестующие заявили о намерении пропускать всего один автобус на два часа, как на въезд в Украину, так и на выезд.

Пограничники добавили, что нет информации о том, сколько времени польские протестующие намерены ограничивать движение пассажирских автобусов.

"Лента новостей: в Украине воздушная тревога, страшные взрывы в Харькове, Сумскую область расстреливают и сжигают КАБами (управляемыми авиационными бомбами, вес которых достигает 1,5 тонны). Между тем, на польской границе начали блокировку украинских автобусов, в которых преимущественно женщины и дети. Москва аплодирует. Здобулы",

— так прокомментировала в Facebook информацию о блокаде пассажирских перевозок нардеп Виктория Сюмар.

При этом член Украинского центра Международного ПЕН - клуба Алексей Паныч поинтересовался, когда и вообще наступит ли тот момент, когда большинство поляков скажут собственным фермерам "Да вы уже задолбали!".

По его словам, разумные голоса из Польши и в Польше раздаются, но пока, кажется, не оказывают никакого влияния на ситуацию.

"Я ни в коем случае не призываю и не одобряю призывы к бойкоту польской аграрной продукции в Украине. Нам такое публичное противостояние в формате народ против народа лишь дополнительно навредит. Но если под влиянием этих событий не только доступность, но и популярность польской аграрной продукции в Украине несколько уменьшится, я не удивлюсь",

– подчеркнул Паныч.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что польские фермеры ранее угрожали полностью заблокировать пассажирские перевозки.