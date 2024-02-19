Блокируют ли поляки пассажирские перевозки. Пограничники ответили

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Ткачик Олеся
Как сообщил Андрей Демченко, в первую очередь польские фермеры блокируют движение грузовых транспортных средств. По его словам, пограничники отмечают, что легковые автомобили и пассажирские автобусы пересекают границу как на выезд из Украины, так и следуют из Польши в направлении Украины.
Андрей Демченко
При этом он еще раз подчеркнул, что движение автобусов, в частности, происходит в обе стороны.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что польские протестующие заблокировали движение пассажирского автобуса. Видео инцидента появилось в соцсетях. На инцидент отреагировал министр инфраструктуры Александр Кубраков. Как сообщил министр, после этого инцидента он провел срочные телефонные переговоры с главой Бюро нацбезопасности Польши Яцеком Северой и подчеркнул, что такие действия протестующих недопустимы. Министр подчеркнул, что блокирование границы является прямой угрозой безопасности обороняющейся страны, влияющей на борьбу с Россией.
О том, что ситуация на границе с Польшей становится более критичной, заявил и заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач. По его словам, в настоящее время польские фермеры блокируют шесть пунктов пропуска. Наиболее критическая ситуация, говорит заместитель министра, сложилась на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск", где вообще прекратилось движение грузового транспорта.
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Ігор
сегодня, 15:45
Шахрайські юдейці і тут збрехали. Корумпованим і олігархам треба сформувати з України думку що вона в оточенні ворогів так красти легше. Фортеця в осаді. Недаремно Фюрер - це остаточний вирок для 52 мільйонній країни. Тому і програли.