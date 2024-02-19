logo

BTC/USD

52082.49

ETH/USD

2900.44

LTC/USD

71.07

USD/UAH

38.50

EUR/UAH

41.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Блокируют ли поляки пассажирские перевозки. Пограничники ответили
commentss НОВОСТИ Все новости

Блокируют ли поляки пассажирские перевозки. Пограничники ответили

Протестующие, блокирующие польско-украинскую границу, обещали, что не будут блокировать движение легковых автомобилей и автобусов, об этом на брифинге сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко

сегодня, 15:23
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Как сообщил Андрей Демченко, в первую очередь польские фермеры блокируют движение грузовых транспортных средств. По его словам, пограничники отмечают, что легковые автомобили и пассажирские автобусы пересекают границу как на выезд из Украины, так и следуют из Польши в направлении Украины.

Блокируют ли поляки пассажирские перевозки. Пограничники ответили

Андрей Демченко

"Поэтому сказать, что они блокируют движение я не могу. Конечно, мы обращали внимание и на видеоматериалы, которые появлялись в открытом доступе, вроде бы они препятствовали движению автобусам. Но скорее всего из-за их пребывания на дорогах, ведущих к границе". , просто усложняет движение для определенных категорий транспорта собственно, чтобы объехать места скопления польских фермеров",
– сказал Демченко.

При этом он еще раз подчеркнул, что движение автобусов, в частности, происходит в обе стороны.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что польские протестующие заблокировали движение пассажирского автобуса. Видео инцидента появилось в соцсетях. На инцидент отреагировал министр инфраструктуры Александр Кубраков. Как сообщил министр, после этого инцидента он провел срочные телефонные переговоры с главой Бюро нацбезопасности Польши Яцеком Северой и подчеркнул, что такие действия протестующих недопустимы. Министр подчеркнул, что блокирование границы является прямой угрозой безопасности обороняющейся страны, влияющей на борьбу с Россией.

О том, что ситуация на границе с Польшей становится более критичной, заявил и заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач. По его словам, в настоящее время польские фермеры блокируют шесть пунктов пропуска. Наиболее критическая ситуация, говорит заместитель министра, сложилась на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск", где вообще прекратилось движение грузового транспорта.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:45

Шахрайські юдейці і тут збрехали. Корумпованим і олігархам треба сформувати з України думку що вона в оточенні ворогів так красти легше. Фортеця в осаді. Недаремно Фюрер - це остаточний вирок для 52 мільйонній країни. Тому і програли.


Новости

Все новости