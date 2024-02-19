Блокируют ли поляки пассажирские перевозки. Пограничники ответили

Как сообщил Андрей Демченко, в первую очередь польские фермеры блокируют движение грузовых транспортных средств. По его словам, пограничники отмечают, что легковые автомобили и пассажирские автобусы пересекают границу как на выезд из Украины, так и следуют из Польши в направлении Украины.

Андрей Демченко

"Поэтому сказать, что они блокируют движение я не могу. Конечно, мы обращали внимание и на видеоматериалы, которые появлялись в открытом доступе, вроде бы они препятствовали движению автобусам. Но скорее всего из-за их пребывания на дорогах, ведущих к границе". , просто усложняет движение для определенных категорий транспорта собственно, чтобы объехать места скопления польских фермеров",

– сказал Демченко.

При этом он еще раз подчеркнул, что движение автобусов, в частности, происходит в обе стороны.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что польские протестующие заблокировали движение пассажирского автобуса. Видео инцидента появилось в соцсетях. На инцидент отреагировал министр инфраструктуры Александр Кубраков. Как сообщил министр, после этого инцидента он провел срочные телефонные переговоры с главой Бюро нацбезопасности Польши Яцеком Северой и подчеркнул, что такие действия протестующих недопустимы. Министр подчеркнул, что блокирование границы является прямой угрозой безопасности обороняющейся страны, влияющей на борьбу с Россией.

О том, что ситуация на границе с Польшей становится более критичной, заявил и заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач. По его словам, в настоящее время польские фермеры блокируют шесть пунктов пропуска. Наиболее критическая ситуация, говорит заместитель министра, сложилась на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск", где вообще прекратилось движение грузового транспорта.



