Больше могут не рассчитывать: президент Польши сделал жесткое заявление о помощи украинцам
Больше могут не рассчитывать: президент Польши сделал жесткое заявление о помощи украинцам

Кароль Навроцкий дал понять, что украинцам в вопросе помощи Украине больше не стоит ждать каких-то исключений

15 ноября 2025, 12:46
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о продлении поддержки для украинских беженцев, однако акцентировал, что сделал это в последний раз.

Больше могут не рассчитывать: президент Польши сделал жесткое заявление о помощи украинцам

Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

"Я подписал законопроект, потому что не хочу быть президентом хаоса, но я подчеркнул, что подписал этот законопроект о помощи украинцам в последний раз", — заявил польский лидер

Президент пояснил, что первоначальная версия законопроекта содержала положение о предоставлении помощи по программе "800+" украинцам, которые не работают в Польше, что он считал неприемлемым. 

"Это было несправедливым решением в отношении поляков", — отметил Навроцкий, объясняя свое предыдущее решение отказаться подписывать документ.

Президент Польши также отметил необходимость упорядочения системы поддержки, отметив, что "к украинцам следует относиться как к любому другому национальному меньшинству".

Навроцкий подчеркнул, что поддержка граждан Украины должна быть справедливой для польского общества.

"Я признаю, что к украинскому меньшинству в Польше, которое уже переживает третий год после начала войны, следует относиться с должной ответственностью, конечно, но также, как и ко всем другим национальным меньшинствам в Польше", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — геополитическое будущее Польши выглядит оптимистично, но все зависит от урегулирования на линии фронта в Украине. В частности, если Украина проиграет войну, ситуация в Польше радикально изменится к худшему. Об этом в интервью Gazeta Wyborcza заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. 

Глава польского правительства отметил, что Польша должна стратегически использовать свою ключевую позицию в регионе и продолжать поддержку Украины, поскольку ее поражение будет означать ухудшение ситуации над Вислой.




