Больше могут не рассчитывать: президент Польши сделал жесткое заявление о помощи украинцам

Кравцев Сергей
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о продлении поддержки для украинских беженцев, однако акцентировал, что сделал это в последний раз.
Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников
Президент пояснил, что первоначальная версия законопроекта содержала положение о предоставлении помощи по программе "800+" украинцам, которые не работают в Польше, что он считал неприемлемым.
Президент Польши также отметил необходимость упорядочения системы поддержки, отметив, что "к украинцам следует относиться как к любому другому национальному меньшинству".
Навроцкий подчеркнул, что поддержка граждан Украины должна быть справедливой для польского общества.
