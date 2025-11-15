Больше могут не рассчитывать: президент Польши сделал жесткое заявление о помощи украинцам

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о продлении поддержки для украинских беженцев, однако акцентировал, что сделал это в последний раз.

Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

"Я подписал законопроект, потому что не хочу быть президентом хаоса, но я подчеркнул, что подписал этот законопроект о помощи украинцам в последний раз", — заявил польский лидер

Президент пояснил, что первоначальная версия законопроекта содержала положение о предоставлении помощи по программе "800+" украинцам, которые не работают в Польше, что он считал неприемлемым.

"Это было несправедливым решением в отношении поляков", — отметил Навроцкий, объясняя свое предыдущее решение отказаться подписывать документ.

Президент Польши также отметил необходимость упорядочения системы поддержки, отметив, что "к украинцам следует относиться как к любому другому национальному меньшинству".

Навроцкий подчеркнул, что поддержка граждан Украины должна быть справедливой для польского общества.

"Я признаю, что к украинскому меньшинству в Польше, которое уже переживает третий год после начала войны, следует относиться с должной ответственностью, конечно, но также, как и ко всем другим национальным меньшинствам в Польше", — добавил он.

Глава польского правительства отметил, что Польша должна стратегически использовать свою ключевую позицию в регионе и продолжать поддержку Украины, поскольку ее поражение будет означать ухудшение ситуации над Вислой.



