Більше можуть не розраховувати: президент Польщі зробив жорстку заяву про допомогу українцям

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про продовження підтримки для українських біженців, проте наголосив, що зробив це востаннє.

Кароль Навроцький. Фото: з відкритих джерел

"Я підписав законопроект, тому що не хочу бути президентом хаосу, але я наголосив, що підписав цей законопроект про допомогу українцям востаннє", — заявив польський лідер.

Президент пояснив, що початкова версія законопроекту містила положення про надання допомоги за програмою "800" українцям, які не працюють у Польщі, що він вважав неприйнятним.

"Це було несправедливим рішенням щодо поляків", — зазначив Навроцький, пояснюючи своє попереднє рішення відмовитись підписувати документ.

Президент Польщі також наголосив на необхідності упорядкування системи підтримки, зазначивши, що "до українців слід ставитися як до будь-якої іншої національної меншини".

Навроцький наголосив, що підтримка громадян України має бути справедливою для польського суспільства.

"Я визнаю, що до української меншини в Польщі, яка вже переживає третій рік після початку війни, слід ставитися з належною відповідальністю, звичайно, але так само, як і до всіх інших національних меншин у Польщі", — додав він.

