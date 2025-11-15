Більше можуть не розраховувати: президент Польщі зробив жорстку заяву про допомогу українцям

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про продовження підтримки для українських біженців, проте наголосив, що зробив це востаннє.
Кароль Навроцький. Фото: з відкритих джерел
Президент пояснив, що початкова версія законопроекту містила положення про надання допомоги за програмою "800" українцям, які не працюють у Польщі, що він вважав неприйнятним.
Президент Польщі також наголосив на необхідності упорядкування системи підтримки, зазначивши, що "до українців слід ставитися як до будь-якої іншої національної меншини".
Навроцький наголосив, що підтримка громадян України має бути справедливою для польського суспільства.
Читайте також на порталі "Коментарі" – геополітичне майбутнє Польщі виглядає оптимістично, але все залежить від врегулювання лінії фронту в Україні. Зокрема, якщо Україна програє війну, ситуація у Польщі радикально зміниться на гірше. Про це в інтерв'ю Gazeta Wyborcza заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Глава польського уряду зазначив, що Польща має стратегічно використати свою ключову позицію в регіоні та продовжувати підтримку України, оскільки її поразка означатиме погіршення ситуації над Віслою.