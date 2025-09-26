Больше на Трампа не рассчитывайте: Туск сделал тревожное заявление о войне в Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что сказанное президентом США Дональдом Трампом о возможности Украины отвоевать всю свою территорию и плохом состоянии российской экономики может быть тревожным сигналом, а именно, что американский лидер прекращает усилия по установлению мира в Украине.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Глава польского правительства отметил, что читая между строк, можно понять, что президент США, по-видимому, отступает от своего обещания положить конец войне.

"Президент Трамп заявил, что Украина может при поддержке Евросоюза вернуть себе всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом скрывается обещание сокращения вмешательства США и передачи ответственности за прекращение войны Европе. Правда лучше иллюзий", — написал Дональд Туск в соцсети.

