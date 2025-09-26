Більше на Трампа не розраховуйте: Туск зробив тривожну заяву про війну в Україні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що сказане президентом США Дональдом Трампом про можливість України відвоювати всю свою територію та поганий стан російської економіки може бути тривожним сигналом, а саме, що американський лідер припиняє зусилля щодо встановлення миру в Україні.

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

Глава польського уряду зазначив, що читаючи між рядками, можна зрозуміти, що президент США, мабуть, відступає від своєї обіцянки покласти край війні.

"Президент Трамп заявив, що Україна може за підтримки Євросоюзу повернути собі всю свою територію. За цим дивовижним оптимізмом ховається обіцянка скорочення втручання США та передачі відповідальності за припинення війни Європі. Щоправда, краще ілюзій", — написав Дональд Туск у соцмережі.

