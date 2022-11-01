Больше возможностей и функций: в Польше обновили сайт для украинских беженцев

Польша продолжает оказывать всестороннюю поддержку вынужденным переселенцам из Украины. Чтобы такую помощь смогли получить все без исключения, еще в начале российско-украинской войны, был разработан специальный интернет-ресурс для беженцев — #РomagamUkrainie . С момента его создания, польские власти активно обновляют сайт новостями и разнообразными приложениями, из последних нововведений – раздел "Объявления", в котором каждый зарегистрированный на сайте украинец может попросить о помощи, а поляк, в свою очередь, ее предложить.

Несмотря на то, что раздел начал функционировать совсем недавно, он уже стал очень популярен среди граждан обеих стран. Каждый желающий может предоставить или попросить помощи по следующим направлениям:

• Сбор вещей;

• Финансовая поддержка;

• Транспорт;

• Проживание (поиск или предоставление жилья);

• Перевод (помощь переводчика);

• Волонтерство (сопровождение в больницы, школы, различные консультации).

Новый раздел хоть и заработал только осенью, на нем уже можно найти кучу объявлений, где поляки приглашают в бесплатное жилье украинцев, пересекших границу после 24 февраля. Кроме этого, украинцев, которые еще не знают польского языка и не ориентируются в местности, ждет на веб-странице много предложений по трудоустройству, бесплатные юридические консультации и множество советов для многодетных семей.

Следует упомянуть и о наличии подразделения под названием "Другое". В нем украинцы могут найти информацию об учебе в местных школах и колледжах, а также ознакомиться с возможностями для инклюзивных детей. Время от времени на этой веб-странице можно найти объявления, где поляки предлагают беженцам велосипеды, ноутбуки и другую технику совершенно бесплатно.

Стоит отметить, что сайт #RomagamUkrainie работает на 4 языках – английском, польском, украинском и русском.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Польше возмущены русскоязычными украинцами, не знающими родной язык.

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