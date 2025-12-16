Будет ли в Украине прекращения огня до Рождества: Туск дал прогноз

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, по его мнению, прекращение огня в Украине до Рождества – маловероятно. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Onet.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Во время общения с представителями СМИ Дональда Туска спросили, видит ли он какие-либо перспективы возможного прекращения огня между Украиной и Россией до Рождества.

В ответ польский премьер сказал, что РФ, скорее всего, не заинтересована в переговорах и остановке огня, поэтому до праздников достичь тишины вряд ли получится.

"Россияне, вероятно, не всерьез заинтересованы в мирных переговорах или прекращении огня на данном этапе. Поэтому нам нужно еще больше давления и демонстрация того, что мы, как Запад, действительно не позволим себя разделить. И тогда эти переговоры могли бы принять более конкретную форму. Но до Рождества это кажется мне очень маловероятным", — сказал премьер-министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп назвал переговоры по завершению войны в Украине с европейскими лидерами "хорошими".

На брифинге в Белом доме американский лидер выразил надежду, что мир стал ближе.

"У нас был очень хороший разговор с европейскими лидерами по поводу войны в Украине. Я думаю, что мы сейчас ближе к миру, чем когда-либо были”, — сказал Трамп.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина представила в Вашингтоне собственный мирный план, который напрямую противоречит предложению президента США Дональда Трампа о территориальных уступках ради прекращения войны. Согласно документу, опубликованному The New York Times, Киев настаивает на сохранении контроля над всеми удерживаемыми территориями и требует юридически обязательных гарантий безопасности от США и европейских партнеров.



