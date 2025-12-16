Будет ли в Украине прекращения огня до Рождества: Туск дал прогноз

Рубрики
Кравцев Сергей
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, по его мнению, прекращение огня в Украине до Рождества – маловероятно. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Onet.
Дональд Туск. Фото: из открытых источников
Во время общения с представителями СМИ Дональда Туска спросили, видит ли он какие-либо перспективы возможного прекращения огня между Украиной и Россией до Рождества.
В ответ польский премьер сказал, что РФ, скорее всего, не заинтересована в переговорах и остановке огня, поэтому до праздников достичь тишины вряд ли получится.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп назвал переговоры по завершению войны в Украине с европейскими лидерами "хорошими".
На брифинге в Белом доме американский лидер выразил надежду, что мир стал ближе.
Также издание "Комментарии" сообщало – Украина представила в Вашингтоне собственный мирный план, который напрямую противоречит предложению президента США Дональда Трампа о территориальных уступках ради прекращения войны. Согласно документу, опубликованному The New York Times, Киев настаивает на сохранении контроля над всеми удерживаемыми территориями и требует юридически обязательных гарантий безопасности от США и европейских партнеров.