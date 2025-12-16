Чи буде в Україні припинення вогню до Різдва: Туск дав прогноз

Рубрики
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що, на його думку, припинення вогню в Україні до Різдва є малоймовірним. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Onet.
Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел
Під час спілкування із представниками ЗМІ Дональда Туска запитали, чи бачить він якісь перспективи можливого припинення вогню між Україною та Росією до Різдва.
У відповідь польський прем'єр сказав, що РФ, швидше за все, не зацікавлена у переговорах та зупинці вогню, тому до свят досягти тиші навряд чи вдасться.
На брифінгу в Білому домі американський лідер висловив сподівання, що світ став ближчим.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна представила у Вашингтоні власний мирний план, який прямо суперечить пропозиції президента США Дональда Трампа про територіальні поступки задля припинення війни. Згідно з документом, опублікованим The New York Times, Київ наполягає на збереженні контролю над усіма територіями, що утримуються, і вимагає юридично обов'язкових гарантій безпеки від США та європейських партнерів.