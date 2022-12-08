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Будни врачей военного времени: польские медики продолжают помогать Украине на поле боя

Согласно официальным данным, около 600 членов "Врачи без границ" задействованы в помощи Украине

сегодня, 09:43
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

"Украинцам по-прежнему нужна наша помощь и мы продолжим ее оказывать", — говорит Драгиня Надеждин в беседе с журналистами издания Wyborcza. Женщина является главой польской организации "Врачи без границ", которая, начиная с 24 февраля активно поддерживает и помогает Украине, причем, не только материально, ведь за последние десять месяцев сотни польских медиков отправились на помощь своим украинским коллегам, чтобы спасти как можно больше невинных жизней.

Будни врачей военного времени: польские медики продолжают помогать Украине на поле боя

фото тематическое, из открытых источников

"С первого дня российского вторжения в Украину члены нашей организации работают днем и ночью, кто-то занимается волонтерством, собирая деньги на покупку дорогостоящих медикаментов, а кто-то непосредственно находится в Украине, помогая украинским коллегам проводить сложнейшие хирургические операции в полевых условиях, рискуя жизнью", — рассказывает Надеждин.

По словам женщины, ситуация на фронте ужасна. В недавно освобожденных городах – разруха, разбомбленные дома и больницы, местные жители долго жили без тепла, воды и доступа к медицинскому обслуживанию. Огромное количество людей требуют длительной реабилитации, сейчас с ними работают психологи, в том числе из организации "Врачи без границ", уточняет ее глава.

"В данный момент для помощи Украине задействовано порядка 600 граждан Польши, среди которых, как обычные граждане, так и медики. Сейчас каждый человек важен. Среди наших единомышленников есть девушка с Украины, которая живет в Польше уже несколько лет. После 24 февраля она через знакомых смогла организовать коридор для перевозки женщин с серьезными хроническими заболеваниями с Востока Украины в Польшу, чтобы они имели круглосуточный доступ к медицинскому обслуживанию. Поэтому, опять же, каждая помощь важна", — подытожила Надеждин.

Напомним, ранее мы сообщали, что известная польская газета отправила в Украину три гуманитарных конвоя.



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Источник: https://wyborcza.pl/7,75399,29237566,lekarze-bez-granic-nie-przestawajmy-pomagac-ukraincom-potrzeby.html
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