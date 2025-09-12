Было ли нападение РФ на Польшу: что теперь говорят польские власти

На сегодняшний день у польского правительства есть безоговорочные доказательства того, что атака российских беспилотников на Польшу была спланированной провокацией путинского режима. Такое заявление сделал вице-премьер-министр и министр цифровизации Кшиштоф Гавковски Польши.

Атака на Польшу. Фото: из открытых источников

"Россия намеренно напала на Польшу – у нас есть факты и доказательства, которые это подтверждают. Это была спланированная провокация, скоординированная с дезинформационной кампанией", — отметил Гавковски.

По его словам, отклонение от этой информации усиливает российский нарратив.

"Каждое слово, которое подрывает тот факт, что мы имели дело с преднамеренным нападением, поддерживает российскую дезинформацию. Дезинформация также является элементом войны", — акцентировал вице-премьер.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 10 сентября во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ряд "шахедов" пересекли границу с Польшей. Оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило, что польское воздушное пространство неоднократно нарушалось беспилотниками РФ. Польские военные подтвердили, что впервые сбивали БПЛА и заявили об операции по их "обнаружению, идентификации и нейтрализации". Какова цель такой провокации РФ? Не выйдет ли она боком Москве, когда Запад наконец-то объединится вокруг Украины и в разы усилит ее поддержку в войне? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

