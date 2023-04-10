Бывший депутат польского Сейма назвал Зеленского "провокатором"

Экс-депутат сейма Польши, ранее работавший в должности заместителя министра казначейства в польском правительстве Кшиштоф Толвинский, оскорбительно отозвался об украинском президенте Владимире Зеленском.

Кшиштоф Толвинский (фото из открытых источников)

Бывший польский чиновник продвигал кремлевские нарративы о том, что войну якобы начала Украина, информирует газета Wyborcza.

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В своем комментарии скандальный деятель из Польши называл главу Украины "провокатором и поджигателем войны".

По его словам, будто президент Зеленский хочет затянуть Польшу в "свою грязную войну" против государства-агрессора РФ.

Далее выражая российские пропагандистские штампы, политик зашел еще дальше и уже призывает к "национальной блокаде границы с Украиной"

По данным Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения (OMZRiK), Толвинский известен тем, что активно поддерживает Россию и ее пропагандистские методы на территории Польши. Еще этот политик также призывает к тому, чтобы усилить сотрудничество с республикой Беларусь и возглавляемым Александром Лукашенко режимом.

"Сами фразы Толвинского характерны для кремлевского режима. Он говорит не о "нападении на Украину", а о "грязной войне, которую Украина ведет с Российской Федерацией". Президент Украины для Толвинского является "президентом бандеровцев". Толвинский призывает поляков распространять про российский месседж в социальных сетях", — говорят представители Центра.

В OMZRiK добавляют, что польский политик намеренно способствует продвижению гибридной войны, выступая на стороне России, чтобы повлиять на представителей польской общественности.

слова учительницы из польского Сосновца об Украине привлекли внимание местной прокуратуры. В польском Сосновке разразился скандал вокруг высказываний учительницы английского языка начальной школы №18. Женщина была разоблачена в распространении антиукраинского контента в Интернете, она назвала Украину "враждебным государством", а войну на Донбассе "не российской агрессией". Напомним, что "Комментарии" писали о том, что