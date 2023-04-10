Бывший депутат польского Сейма назвал Зеленского "провокатором"

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Лиля Воробьева
Экс-депутат сейма Польши, ранее работавший в должности заместителя министра казначейства в польском правительстве Кшиштоф Толвинский, оскорбительно отозвался об украинском президенте Владимире Зеленском.
Кшиштоф Толвинский (фото из открытых источников)
Бывший польский чиновник продвигал кремлевские нарративы о том, что войну якобы начала Украина, информирует газета Wyborcza.
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В своем комментарии скандальный деятель из Польши называл главу Украины "провокатором и поджигателем войны".
По его словам, будто президент Зеленский хочет затянуть Польшу в "свою грязную войну" против государства-агрессора РФ.
Далее выражая российские пропагандистские штампы, политик зашел еще дальше и уже призывает к "национальной блокаде границы с Украиной"
По данным Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения (OMZRiK), Толвинский известен тем, что активно поддерживает Россию и ее пропагандистские методы на территории Польши. Еще этот политик также призывает к тому, чтобы усилить сотрудничество с республикой Беларусь и возглавляемым Александром Лукашенко режимом.
"Сами фразы Толвинского характерны для кремлевского режима. Он говорит не о "нападении на Украину", а о "грязной войне, которую Украина ведет с Российской Федерацией". Президент Украины для Толвинского является "президентом бандеровцев". Толвинский призывает поляков распространять про российский месседж в социальных сетях", — говорят представители Центра.
В OMZRiK добавляют, что польский политик намеренно способствует продвижению гибридной войны, выступая на стороне России, чтобы повлиять на представителей польской общественности.
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