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Бывший депутат польского Сейма назвал Зеленского "провокатором"

В Украине якобы смешавшаяся с американцами "марионеточная власть", заявляет Кшиштоф Толвинский

сегодня, 22:15
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Автор:

Лиля Воробьева

Экс-депутат сейма Польши, ранее работавший в должности заместителя министра казначейства в польском правительстве Кшиштоф Толвинский, оскорбительно отозвался об украинском президенте Владимире Зеленском.

Бывший депутат польского Сейма назвал Зеленского "провокатором"

Кшиштоф Толвинский (фото из открытых источников)

Бывший польский чиновник продвигал кремлевские нарративы о том, что войну якобы начала Украина, информирует газета Wyborcza.


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В своем комментарии скандальный деятель из Польши называл главу Украины "провокатором и поджигателем войны".

По его словам, будто президент Зеленский хочет затянуть Польшу в "свою грязную войну" против государства-агрессора РФ.

Далее выражая российские пропагандистские штампы, политик зашел еще дальше и уже призывает к "национальной блокаде границы с Украиной"

По данным Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения (OMZRiK), Толвинский известен тем, что активно поддерживает Россию и ее пропагандистские методы на территории Польши. Еще этот политик также призывает к тому, чтобы усилить сотрудничество с республикой Беларусь и возглавляемым Александром Лукашенко режимом.

"Сами фразы Толвинского характерны для кремлевского режима. Он говорит не о "нападении на Украину", а о "грязной войне, которую Украина ведет с Российской Федерацией". Президент Украины для Толвинского является "президентом бандеровцев". Толвинский призывает поляков распространять про российский месседж в социальных сетях", — говорят представители Центра.

В OMZRiK добавляют, что польский политик намеренно способствует продвижению гибридной войны, выступая на стороне России, чтобы повлиять на представителей польской общественности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что слова учительницы из польского Сосновца об Украине привлекли внимание местной прокуратуры. В польском Сосновке разразился скандал вокруг высказываний учительницы английского языка начальной школы №18. Женщина была разоблачена в распространении антиукраинского контента в Интернете, она назвала Украину "враждебным государством", а войну на Донбассе "не российской агрессией".



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