Через слова Зеленского Польша вызывает украинского посла

Украинского посла Василия Зварыча срочно вызвали в МИД Польши, чтобы выразить протест из-за заявлений президента Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Об этом сообщает польское издание RMF.

Посол Украины в Польше Василий Зварыч. Фото из открытых источников

Во время выступления на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский подверг критике страны Европы, которые "демонстрируют солидарность в политическом театре, создавая триллер из зерна". Украинский лидер отметил, что подобные действия "помогают подготовить сцену для московского актера".

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Как следствие, Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины Василия Зварыча для объяснения слов украинского президента.

Напомним, что несколько раньше на слова Зеленского отреагировал представитель правительства Польши Петр Мюллер. Польский чиновник отметил, что в заявлениях президента Украины не было упоминаний о Польше, поэтому он не хочет принимать слова Зеленского в адрес собственной страны. Вместе с тем, Мюллер подчеркнул, что Польша поддерживает Украину в военном плане, однако действует в собственных интересах в экономических вопросах.

Напомним, что Польша, Венгрия и Словакия решили продлить запрет на экспорт украинского зерна, который должен был закончиться в середине сентября. Как следствие, Украина пригрозила подать иск в ВТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Польши сделал резкое предупреждение для Украины. Польский политик пригрозил Киеву в случае эскалации конфликта в зерновом кризисе.

Также "Комментарии" писали, что Евросоюз требует пояснений от Польши и ставит ультиматум. В МИД Польши пришло письмо, в котором Еврокомиссар требует объяснений и установил крайний срок для ответа от польского правительства.