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Число поляков, желающих воевать за Украину, растет с каждым днем: власти Польши обеспокоены

Только в ноябре было подано 25 заявок на получение спецразрешения о вступлении в ВСУ

сегодня, 08:21
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

С каждым месяцем количество граждан Польши, желающих отправиться в Украину, отстаивать ее независимость и территориальную неприкосновенность на поле боя, растёт. Некоторые политики на фоне последних событий даже внесли на рассмотрение Сената законопроект, отменяющий наказание за службу в иностранных структурах. Точнее говоря, в Польше предложили разрешить гражданам вступать в Вооруженные силы Украины без получения специального разрешения от правительства. Инициатива по внесению правок в действующее законодательство РП была начата еще весной, однако до сегодняшнего дня вопрос рассмотрен не был. 

Число поляков, желающих воевать за Украину, растет с каждым днем: власти Польши обеспокоены

Фото тематическое, из открытых источников


По данным издания Wyborcza.pl в ноябре польское правительство получило почти 30 заявок от граждан, в которых они просили выдать разрешение на вступление в оборонительные/военные структуры за границей. 25 из вышеуказанного числа заявок касались Украины — в основном поляки просили о вступлении в ряды ВСУ. 


"Есть закон, который действует уже много лет. Обязанность по обороне конкретной страны может быть возложена лишь на ее граждан. Мы бы не хотели, чтобы поляки массово уезжали воевать за другую страну без получения разрешения от специального, компетентного органа власти", — отметили в Министерстве национальной обороны. 


Известно, что из 25 заявок, поданных поляками в ноябре, правительство одобрило только две. 


Стоит отметить, что несмотря на множество бюрократических моментов, через которые должен пройти каждый поляк, чтобы отправиться воевать за Украину, сделать это возможно. В подтверждение этому печальные новости, которые часто появляются в польских СМИ — они часто пишут о гибели своих сограждан на территории Украины. 


Напомним, ранее мы сообщали, что на поле боя возле Луганска был смертельно ранен гражданин Польши, приехавший защищать независимость Украины. 



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Источник: https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,29280755,warszawiak-zginal-na-wojnie-w-ukrainie-dzis-pozegna-go-rodzina.html?_ga=2.36364514.316150975.1671444878-1559444219.1667394767
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