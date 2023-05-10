Член НАТО вызвал российского посла из-за нападения истребителя РФ на самолет

10 мая Польша вызвала посла России Сергея Андреева из-за произошедшего в Черном море инцидента. Российский истребитель несколько раз совершил опасные маневры, которые могли вызвать падение самолета. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter представителя МИД Польши Лукаша Ясина.

Представителя МИД Польши Лукаша Ясина. Фото из открытых источников

Польский пограничный самолет осуществлял патрулирование в Черном море в рамках программы Европейского союза Frontex. В ходе этого российский истребитель Су-35 несколько раз пролетел на близком расстоянии к самолету. Такие действия вызвали турбулентность, приведшую к временной потере управления, однако польские пилоты смогли спасти ситуацию.

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Из-за этого инцидента Министерство иностранных дел Польши, которое является членом НАТО, вызвало российского посла для вручения ноты протеста.

"Мы решительно осуждаем провокационное и агрессивное поведение российской стороны, которое является серьезным международным инцидентом", — заявил спикер МИД Польши Лукаш Ясина.

Представитель польской пограничной службы лейтенант Анна Михальская рассказала, что российский истребитель совершил опасные маневры пересекая траекторию самолета на расстоянии пяти метров.

Frontex – это отдельное агентство Европейского Союза, которое занимается охраной внешних границ. Агентство отвечает за координацию и деятельность пограничных служб ЕС и обеспечивает их надежность.



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