Что будут делать поляки, если Россия нападет: опрос

Если бы началась война в Польше, каждый третий поляк решил бы покинуть свой дом, а в армию ушло бы около 15% граждан страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на результат исследования компании IBRiS, которое было осуществлено по заказу "Rzeczpospolita".



15% поляков готовы воевать в случае нападения России. Фото из открытых источников

Во время опроса поляков спросили, чтобы они сделали в случае нападения России на Польшу. Согласно результатам исследования, добровольцами в армию для защиты страны готовы пойти 15,7% опрошенных. 37,4% поляков заявили об эвакуации, из них 11,9% уехали бы с семьей за границу, в то время как 25,5% искали бы убежища на территории Польши.

22% поляков ответили, что во время нападения России не намерены что-либо делать, а 11,6% опрошенных затруднились ответить на вопрос. Около трети – 29% граждан Польши заявили, что в случае войны будут волонтерить, например в больнице.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России, из Украины уехали миллионы украинцев, а часть стала внутренне перемещенными лицами. Согласно разным данным за рубежом, сейчас находится от 4,1 до 6,7 млн украинцев, что соответствует 10-15% от населения страны. В то время как по данным Министерства соцполитики количество внутренне перемещенных составляет около 4,7 млн, то соответствует приблизительно 11%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Бюро нацбезопасности Польши Яцек Сивера дал мрачный прогноз по войне с Россией. По его мнению, Россия может всего через три года совершить нападение на Польшу.

Также "Комментарии" писали о социологическом исследовании, которое показало, что у поляков изменилось отношение к украинцам.