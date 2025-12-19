Что Польша хочет от Украины в обмен на истребители МиГ-29: новое заявление Навроцкого

Вокруг вопроса о передаче Украине истребителей МиГ-29 возникла "ненужная и непонятная буря", заявил президент Польши Кароль Навроцкий. По его словам, общественное мнение было "в определенной степени дезинформировано вокруг этого дела".

Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

Вместе с тем, Польша не исключает возможности обмена самолетов на украинские антидроновые технологии. Об этом Навроцкий сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я уже не буду в эти вопросы входить, потому что это не место для этого", — отметил президент Польши.

Навроцкий подчеркнул, что его обязанность заключается в защите интересов польских военных, в том числе авиаторов из Мальборка, где базируются истребители МиГ-29 Воздушных сил Польши.

По словам польского президента, формально вопрос МиГ-29 не входит в его компетенцию. Но в нынешних условиях Польше важно найти симметричное стратегическое партнерство с Украиной.

"Обмен МиГ-29 на антидроновые системы не противоречит нашей политике. Следовательно, после решения формальных вопросов, думаю, что этот вопрос будет решен", — добавил Навроцкий.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Польша может получить украинские дроны в обмен на передачу Украине своих истребителей МИГ-29, заявил посол Украины в Польше Василий Боднар. Украинский дипломат отметил, что соседняя страна может получить от нашего государства "ноу-хау в использовании беспилотников на поле боя". По его словам, это современное оборудование, которое хорошо себя зарекомендовало и усилит обороноспособность Польши.

В то же время, посол не начал раскрывать дату поставки польских самолетов МиГ-29 в Украину, а также ушел от ответа на вопрос о деталях передачи БПЛА Варшаве.