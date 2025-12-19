Що Польща хоче від України в обмін на винищувачі МіГ-29: нова заява Навроцького

Навколо питання про передачу Україні винищувачів МіГ-29 виникла "непотрібна і незрозуміла буря", заявив президент Польщі Кароль Навроцький. За його словами, громадська думка була "певною мірою дезінформована навколо цієї справи".

Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: з відкритих джерел

Разом з тим Польща не виключає можливості обміну літаків на українські антидронові технології. Про це Навроцький сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я вже не буду в ці питання входити, бо це не місце для цього", — зазначив президент Польщі.

Навроцький підкреслив, що його обов’язок полягає у захисті інтересів польських військових, у тому числі авіаторів із Мальборка, де нині базуються винищувачі МіГ-29 Повітряних сил Польщі.

За словами польського президента, формально питання МіГ-29 не належить до його компетенції. Але у теперішніх умовах Польщі важливо знайти "симетричне" стратегічне партнерство з Україною.

"Обмін МіГ-29 на системи антидронові не суперечить нашій політиці. Отже, після вирішення формальних питань, думаю, що це питання буде вирішене", — додав Навроцький.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", Польща може отримати українські дрони в обмін на передачу Україні своїх винищувачів МІГ-29, заявив посол України у Польщі Василь Боднар. Український дипломат зазначив, що сусідня країна може отримати від нашої держави "ноу-хау у використанні безпілотників на полі бою". За його словами, це сучасне обладнання, яке добре себе зарекомендувало та посилить обороноздатність Польщі.

Водночас посол не почав розкривати дату поставки польських літаків МіГ-29 в Україну, а також уникнув відповіді на запитання про деталі передачі БПЛА Варшаві.