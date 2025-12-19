logo_ukra

BTC/USD

87872

ETH/USD

2962.51

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Польща Що Польща хоче від України в обмін на винищувачі МіГ-29: нова заява Навроцького
commentss НОВИНИ Всі новини

Що Польща хоче від України в обмін на винищувачі МіГ-29: нова заява Навроцького

Польський президент стверджує, що формально питання передачі МіГ-29 не належить до його компетенції

19 грудня 2025, 16:26
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Навколо питання про передачу Україні винищувачів МіГ-29 виникла "непотрібна і незрозуміла буря", заявив президент Польщі Кароль Навроцький. За його словами, громадська думка була "певною мірою дезінформована навколо цієї справи".

Що Польща хоче від України в обмін на винищувачі МіГ-29: нова заява Навроцького

Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: з відкритих джерел

Разом з тим Польща не виключає можливості обміну літаків на українські антидронові технології. Про це Навроцький сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я вже не буду в ці питання входити, бо це не місце для цього", — зазначив президент Польщі.

Навроцький підкреслив, що його обов’язок полягає у захисті інтересів польських військових, у тому числі авіаторів із Мальборка, де нині базуються винищувачі МіГ-29 Повітряних сил Польщі.

За словами польського президента, формально питання МіГ-29 не належить до його компетенції. Але у теперішніх умовах Польщі важливо знайти "симетричне" стратегічне партнерство з Україною.

"Обмін МіГ-29 на системи антидронові не суперечить нашій політиці. Отже, після вирішення формальних питань, думаю, що це питання буде вирішене", — додав Навроцький.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", Польща може отримати українські дрони в обмін на передачу Україні своїх винищувачів МІГ-29, заявив посол України у Польщі Василь Боднар. Український дипломат зазначив, що сусідня країна може отримати від нашої держави "ноу-хау у використанні безпілотників на полі бою". За його словами, це сучасне обладнання, яке добре себе зарекомендувало та посилить обороноздатність Польщі. 

Водночас посол не почав розкривати дату поставки польських літаків МіГ-29 в Україну, а також уникнув відповіді на запитання про деталі передачі БПЛА Варшаві.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=3VugiEUuA4Q
Теги:

Новини

Всі новини