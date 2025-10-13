Что стало поворотной точкой: Польша еще до 2022 года начала готовиться к войне с РФ

На протяжении более десяти лет Польша готовилась к самому негативному сценарию – стать передовой линией обороны в возможной войне между Россией и Западом. Учитывая растущую агрессию России в Европе, польские военные стратеги активно укрепляли вооружённые силы страны, превратив Польшу в 2024 году в самую крупную европейскую армию в составе НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

В публикации говорится, что в этом году Варшава увеличила военные расходы до 4,7% от ВВП – это самый высокий показатель среди всех членов альянса. Масштабные многомиллиардные закупки сделали Польшу одним из крупнейших покупателей американского оружия.

Сообщается, что полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году и последующие шаги по проверке стойкости НАТО лишь подтвердили то, о чем Польша предупреждала долгие годы: Россия при Путине стремится восстановить своё традиционное влияние в Восточной Европе.

Авторы публикации отмечают, Польша веками страдала от российского господства. Журналисты пишут, что каждый школьник знает, как в XVIII–XIX веках крупные европейские державы, включая Россию, делили Польшу между собой, временно стирая её с карты. Во время Второй мировой войны Великобритания и Франция не смогли предотвратить нацистское вторжение, несмотря на договоры о взаимной обороне. Когда вслед за Гитлером пришли советские войска, это обернулось для Польши полувеком под пятой Москвы.

Современные действия России против Украины и Европы снова вызывают у польских политиков тревогу – они чувствуют, что страна вновь может оказаться под ударом. На этот раз Польша намерена быть готовой.

"Это наша война. Мы решили вооружить Польшу и провести масштабную модернизацию польской армии", — заявил премьер-министр Дональд Туск на Варшавском форуме безопасности в сентябре.

Журналисты отмечают, военные расходы Польши вызывают одобрение как у соседей по восточному флангу НАТО, так и у президента США Дональда Трампа, который хочет, чтобы Европа больше заботилась о собственной безопасности. На встрече с новым президентом Польши Каролем Навроцким Трамп выразил Варшаве поддержку, которую он не часто оказывает другим европейским странам.

