Протягом понад десяти років Польща готувалася до найнегативнішого сценарію – стати передовою лінією оборони у можливій війні між Росією та Заходом. Враховуючи зростаючу агресію Росії в Європі, польські військові стратеги активно зміцнювали збройні сили країни, перетворивши Польщу у 2024 році на найбільшу європейську армію у складі НАТО. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Wall Street Journal.

Польща проти Росії. Фото: із відкритих джерел

У публікації йдеться про те, що цього року Варшава збільшила військові витрати до 4,7% від ВВП – це найвищий показник серед усіх членів альянсу. Масштабні багатомільярдні закупівлі зробили Польщу одним із найбільших покупців американської зброї.

Повідомляється, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну в 2022 році та подальші кроки щодо перевірки стійкості НАТО лише підтвердили те, про що Польща попереджала довгі роки: Росія за Путіна прагне відновити свій традиційний вплив у Східній Європі.

Автори публікації зазначають, що Польща століттями страждала від російського панування. Журналісти пишуть, кожен школяр знає, як у XVIII–XIX століттях великі європейські держави, включаючи Росію, ділили Польщу між собою, тимчасово стираючи її з карти. Під час Другої світової війни Великобританія та Франція не змогли запобігти нацистському вторгненню, незважаючи на договори про взаємну оборону. Коли за Гітлером прийшли радянські війська, це обернулося Польщі півстоліття під п'ятої Москви.

Сучасні дії Росії проти України та Європи знову викликають тривогу у польських політиків – вони відчувають, що країна знову може опинитися під ударом. На цей раз Польща має намір бути готовою.

"Це наша війна. Ми вирішили озброїти Польщу та провести масштабну модернізацію польської армії", — заявив прем'єр-міністр Дональд Туск на Варшавському безпековому форумі у вересні.

Журналісти зазначають, що військові витрати Польщі викликають схвалення як у сусідів зі східного флангу НАТО, так і у президента США Дональда Трампа, який хоче, щоб Європа більше дбала про власну безпеку. На зустрічі з новим президентом Польщі Каролем Навроцьким Трамп висловив Варшаві підтримку, яку він не часто надає іншим європейським країнам.

