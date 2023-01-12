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Чужой язык, поиск работы и отношение поляков: украинка поделилась опытом пребывания в Польше

Клементина находится в Польше с марта прошлого года. Женщина вместе с дочерью проживает и работает в городе Ополе

сегодня, 10:54 comments1008
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

40-летняя Клементина из Хмельницка приехала в Польшу в начале марта вместе с дочерью-подростком. За 11 месяцев жизни в Польше в украинки накопилось большое количество впечатлений и эмоций, ведь жизнь в чужой стране всегда заметно сказывается на кругозоре человека, меняя его отношение ко многим вещам. О своем опыте жизни за границей Клементина рассказала Аните Карвовской, журналистке известного польского издания Wyborcza.

Чужой язык, поиск работы и отношение поляков: украинка поделилась опытом пребывания в Польше

фото тематическое, из открытых источников

"Мы с дочерью приехали в Ополе. Денег на несколько первых недель жизни должно было хватить, однако я сразу начала искать работу, понимая, что в Польше мы надолго. Для начала – обратилась в местный Муниципальный центр для беженцев, который в дальнейшем мне сильно помог. Первое, что нужно было сделать – это выучить польский язык, иначе здесь будет очень трудно адаптироваться к жизни. Я пошла на бесплатные курсы для переселенцев, понемногу начала разговаривать и понимать их язык", — говорит женщина.

По словам Клементины, в Украине она работала на фабрике по производству нижнего белья, поэтому и в Польше женщина начала искать похожую работу.

"Центр помощи беженцам направил меня в агентство по трудоустройство, которое, в свою очередь, направило меня на завод по производству автомобильных запчастей. На нем я работаю и сейчас, оператором станка. Тут работает много украинцев, бригадирша хоть и полька, но хорошо говорит по-украински. Это не всегда хорошо, ведь в своей среде тяжело выучить польский, его нужно практиковать", — добавляет она.

Беженка отмечает, что Польша стала для нее настоящим удивлением и открытием одновременно, ведь она не ожидала, что граждане соседней страны окажут столь существенную и масштабную поддержку Украине в такое нелегкое время.

"Знаю, что раньше не все поляки хорошо относились к украинцам. Но сейчас я вижу полную сплоченность граждан соседней страны в вопросе помощи украинцам. Я им очень благодарна", — подытожила Клементина.

Напомним, ранее мы сообщали, что мэр Варшавы с тремя своими европейскими коллегами посетил Киев.

 



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Источник: https://wyborcza.pl/7,162657,29348222,juz-wiem-ze-do-ukrainy-jeszcze-dlugo-nie-wroce.html
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