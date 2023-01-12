Чужой язык, поиск работы и отношение поляков: украинка поделилась опытом пребывания в Польше

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Vitalii Rozkariaka
40-летняя
Клементина из Хмельницка приехала в Польшу в начале марта вместе с
дочерью-подростком. За 11 месяцев жизни в Польше в украинки накопилось большое
количество впечатлений и эмоций, ведь жизнь в чужой стране всегда заметно
сказывается на кругозоре человека, меняя его отношение ко многим вещам. О своем
опыте жизни за границей Клементина рассказала Аните Карвовской, журналистке
известного польского издания Wyborcza.
фото тематическое, из открытых источников
"Мы с дочерью
приехали в Ополе. Денег на несколько первых недель жизни должно было хватить,
однако я сразу начала искать работу, понимая, что в Польше мы надолго. Для
начала – обратилась в местный Муниципальный центр для беженцев, который в
дальнейшем мне сильно помог. Первое, что нужно было сделать – это выучить
польский язык, иначе здесь будет очень трудно адаптироваться к жизни. Я пошла
на бесплатные курсы для переселенцев, понемногу начала разговаривать и понимать
их язык", — говорит женщина.
По словам
Клементины, в Украине она работала на фабрике по производству нижнего белья,
поэтому и в Польше женщина начала искать похожую работу.
"Центр помощи
беженцам направил меня в агентство по трудоустройство, которое, в свою очередь,
направило меня на завод по производству автомобильных запчастей. На нем я
работаю и сейчас, оператором станка. Тут работает много украинцев, бригадирша
хоть и полька, но хорошо говорит по-украински. Это не всегда хорошо, ведь в своей
среде тяжело выучить польский, его нужно практиковать", — добавляет она.
Беженка отмечает,
что Польша стала для нее настоящим удивлением и открытием одновременно, ведь
она не ожидала, что граждане соседней страны окажут столь существенную и
масштабную поддержку Украине в такое нелегкое время.
"Знаю, что раньше
не все поляки хорошо относились к украинцам. Но сейчас я вижу полную
сплоченность граждан соседней страны в вопросе помощи украинцам. Я им очень
благодарна", — подытожила Клементина.
Напомним, ранее
мы сообщали, что мэр Варшавы с тремя своими европейскими коллегами посетил
Киев.
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