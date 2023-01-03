Цифры шокируют: Нацбанк Польши выяснил, сколько украинцев намерены остаться в стране навсегда (отчет)

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Vitalii Rozkariaka
Польша стала
единственной страной в мире, которая приняла в свои объятия самое большое
количество украинских беженцев. Число постоянно проживающих переселенцев в
Польше постоянно меняется – из-за близкого расположения Украины, они то уезжают
домой к родным, то возвращаются, когда Россия вновь начинает бомбить мирные
города. Есть также и те украинцы, которым жизнь в Польше понравилась настолько,
что они решили остаться жить в ней навсегда. Национальный банк провел
собственное исследование и выяснил, какой процент беженцев готов связать свою
дальнейшую жизнь с Польшей.
фото тематическое, из открытых источников
Если верить
результатам исследования, в некоторых городах Польши проживает больше 25%
беженцев, заявивших о намерении остаться там навсегда, получив так называемый
"сталый побыт" — "постоянное место жительства".
Например, в
Ополе, по официальным данным, было выдано около 4 тысяч идентификационных
номеров со статусом УКР (выдаются украинцам, приехавшим после 24 февраля 2022
года). Согласно отчету Нацбанка, чуть меньше 20% от указанного числа беженцев
планируют остаться жить в Ополе, а это порядка 800 человек.
На приведенном ниже графике можно увидеть, что наибольшее количество переселенцев хочет остаться жить в Катовице (26%), а наименьшее – в Люблине (7%).
Напомним, ранее
издание "Комментарии" сообщало, что война в Украине может привести множество
бедных государств к абсолютному голоду. По данным авторитетного американского
издания, в такой стране, как Судан, цены в краткосрочной перспективе могут
вырасти на 1900%. Пострадать от продолжающегося военного конфликта могут даже
Соединенные Штаты, там эксперты прогнозируют рост цен на 60%.
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