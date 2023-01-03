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Цифры шокируют: Нацбанк Польши выяснил, сколько украинцев намерены остаться в стране навсегда (отчет)

Самым популярным городом, в котором украинцы хотели бы остаться навсегда, стало Катовице

сегодня, 11:46
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Польша стала единственной страной в мире, которая приняла в свои объятия самое большое количество украинских беженцев. Число постоянно проживающих переселенцев в Польше постоянно меняется – из-за близкого расположения Украины, они то уезжают домой к родным, то возвращаются, когда Россия вновь начинает бомбить мирные города. Есть также и те украинцы, которым жизнь в Польше понравилась настолько, что они решили остаться жить в ней навсегда. Национальный банк провел собственное исследование и выяснил, какой процент беженцев готов связать свою дальнейшую жизнь с Польшей.

Цифры шокируют: Нацбанк Польши выяснил, сколько украинцев намерены остаться в стране навсегда (отчет)

фото тематическое, из открытых источников

Если верить результатам исследования, в некоторых городах Польши проживает больше 25% беженцев, заявивших о намерении остаться там навсегда, получив так называемый "сталый побыт" — "постоянное место жительства".

Например, в Ополе, по официальным данным, было выдано около 4 тысяч идентификационных номеров со статусом УКР (выдаются украинцам, приехавшим после 24 февраля 2022 года). Согласно отчету Нацбанка, чуть меньше 20% от указанного числа беженцев планируют остаться жить в Ополе, а это порядка 800 человек.

На приведенном ниже графике можно увидеть, что наибольшее количество переселенцев хочет остаться жить в Катовице (26%), а наименьшее – в Люблине (7%).

Цифры шокируют: Нацбанк Польши выяснил, сколько украинцев намерены остаться в стране навсегда (отчет) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что война в Украине может привести множество бедных государств к абсолютному голоду. По данным авторитетного американского издания, в такой стране, как Судан, цены в краткосрочной перспективе могут вырасти на 1900%. Пострадать от продолжающегося военного конфликта могут даже Соединенные Штаты, там эксперты прогнозируют рост цен на 60%. 



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Источник: https://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,29191811,czy-uchodzcy-z-ukrainy-zostana-w-opolu-na-stale-ponad-polowa.html?_ga=2.168548709.595388659.1672671841-299088472.1667395130
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