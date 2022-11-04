День независимости Польши: во Вроцлаве пройдет антиукраинский митинг

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Віталій Розкаряка
11 ноября Польша
будет отмечать День независимости, в рамках празднования которого, отмечают
местные СМИ, во Вроцлаве пройдет антиукраинский митинг. Известно, что
организатором данного шествия станет любимец националистических медиа и
путинских СМИ Яцек Мендлар. Мужчина, работающий когда-то священником, известен
своей ненавистью к украинскому народу, более того, ранее он уже был приговорен
к 1 году исправительных работ за разжигание ненависти среди польского
населения.
Мендлар еще до
вторжения России в Украину неоднократно организовывал антиукраинские шествия по
всему Вроцлаву и его окрестностям. Мужчина постоянно кричал, что приезжие с
соседней страны граждане отбирают работу у поляков и в тайне поклоняются
бандеровским идолам. По словам экс-священника, из-за большого количества эмигрантов,
Вроцлав с каждым днем становиться все более украинским.
СМИ акцентируют
внимание на том, что за всю многолетнюю националистическую деятельность Мендлара,
не было еще ни одной организации или партии с его участием, где лозунгами не
были бы антиукраинские высказывания.
Мужчина также
очень активно использует в информационной войне против Украины ряд исторических
фактов, в том числе и Волынскую резню. Об этом событии он часто вспоминает в
своих профилях в социальных сетях.
В этом же месяце,
в рамках празднования Дня независимости, Мендлар хочет провести акцию под
лозунгом: "Остановить украинизацию Польши". Цель данной демонстрации заключается
в том, чтобы очередной раз напомнить украинцам, что в Польше они всего лишь
нежеланные гости, не более.
Напомним, ранее
наше издание сообщало, что во Вроцлаве местная прокуратура возбудила уголовное
дело в отношении известного актера. Мужчину обвиняют в оскорблении и унижении
украинских беженцев, которых в последнее время стало еще больше на территории
Польши.
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