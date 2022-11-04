logo

BTC/USD

20778.91

ETH/USD

1621.80

LTC/USD

67.94

USD/UAH

39.99

EUR/UAH

39.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша День независимости Польши: во Вроцлаве пройдет антиукраинский митинг
commentss НОВОСТИ Все новости

День независимости Польши: во Вроцлаве пройдет антиукраинский митинг

В прошлом антиукраинский активист был священником

сегодня, 18:13
Поделитесь публикацией:
Автор:

Віталій Розкаряка

11 ноября Польша будет отмечать День независимости, в рамках празднования которого, отмечают местные СМИ, во Вроцлаве пройдет антиукраинский митинг. Известно, что организатором данного шествия станет любимец националистических медиа и путинских СМИ Яцек Мендлар. Мужчина, работающий когда-то священником, известен своей ненавистью к украинскому народу, более того, ранее он уже был приговорен к 1 году исправительных работ за разжигание ненависти среди польского населения.

День независимости Польши: во Вроцлаве пройдет антиукраинский митинг

Мендлар еще до вторжения России в Украину неоднократно организовывал антиукраинские шествия по всему Вроцлаву и его окрестностям. Мужчина постоянно кричал, что приезжие с соседней страны граждане отбирают работу у поляков и в тайне поклоняются бандеровским идолам. По словам экс-священника, из-за большого количества эмигрантов, Вроцлав с каждым днем становиться все более украинским.

СМИ акцентируют внимание на том, что за всю многолетнюю националистическую деятельность Мендлара, не было еще ни одной организации или партии с его участием, где лозунгами не были бы антиукраинские высказывания.

Мужчина также очень активно использует в информационной войне против Украины ряд исторических фактов, в том числе и Волынскую резню. Об этом событии он часто вспоминает в своих профилях в социальных сетях.

В этом же месяце, в рамках празднования Дня независимости, Мендлар хочет провести акцию под лозунгом: "Остановить украинизацию Польши". Цель данной демонстрации заключается в том, чтобы очередной раз напомнить украинцам, что в Польше они всего лишь нежеланные гости, не более.

Напомним, ранее наше издание сообщало, что во Вроцлаве местная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении известного актера. Мужчину обвиняют в оскорблении и унижении украинских беженцев, которых в последнее время стало еще больше на территории Польши.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,142076,29073480,miedlar-w-swieto-niepodleglosci-polski-zademonstruje-w-rytm.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!