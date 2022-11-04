День независимости Польши: во Вроцлаве пройдет антиукраинский митинг

11 ноября Польша будет отмечать День независимости, в рамках празднования которого, отмечают местные СМИ, во Вроцлаве пройдет антиукраинский митинг. Известно, что организатором данного шествия станет любимец националистических медиа и путинских СМИ Яцек Мендлар. Мужчина, работающий когда-то священником, известен своей ненавистью к украинскому народу, более того, ранее он уже был приговорен к 1 году исправительных работ за разжигание ненависти среди польского населения.

Мендлар еще до вторжения России в Украину неоднократно организовывал антиукраинские шествия по всему Вроцлаву и его окрестностям. Мужчина постоянно кричал, что приезжие с соседней страны граждане отбирают работу у поляков и в тайне поклоняются бандеровским идолам. По словам экс-священника, из-за большого количества эмигрантов, Вроцлав с каждым днем становиться все более украинским.

СМИ акцентируют внимание на том, что за всю многолетнюю националистическую деятельность Мендлара, не было еще ни одной организации или партии с его участием, где лозунгами не были бы антиукраинские высказывания.

Мужчина также очень активно использует в информационной войне против Украины ряд исторических фактов, в том числе и Волынскую резню. Об этом событии он часто вспоминает в своих профилях в социальных сетях.

В этом же месяце, в рамках празднования Дня независимости, Мендлар хочет провести акцию под лозунгом: "Остановить украинизацию Польши". Цель данной демонстрации заключается в том, чтобы очередной раз напомнить украинцам, что в Польше они всего лишь нежеланные гости, не более.

Напомним, ранее наше издание сообщало, что во Вроцлаве местная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении известного актера. Мужчину обвиняют в оскорблении и унижении украинских беженцев, которых в последнее время стало еще больше на территории Польши.

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