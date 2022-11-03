День Всех Святых: в Кракове почтили память жертв российской агрессии

Как известно, в начале ноября в Польше отмечается праздник Всех Святых. Это день, когда все поляки собираются у могил своих родственников и знакомых, возлагают цветы к ним на могилы и молятся за упокой их души. Подобный сценарий разыгрывался на протяжении многих десятилетий во всех городах и поселках Польши, однако в этом году власти соседней страны решили внести некоторые нововведения в процесс празднования этой важной для всех даты. Так, к примеру, на Раковицком кладбище в Кракове местные жители имели возможность почтить память погибших вследствие российской агрессии украинцев.

Местные власти подошли к данному вопросу очень организованно и ответственно. На Раковицком кладбище в День Всех Святых было открыто специально отведенное помещение, на котором был повешен флаг Украины. Это обозначало, что именно здесь все желающие краковчане смогут поставить свечу в память о мирных жертвах российской агрессии, возложить цветы к мемориальной плите, а также помолиться за погибших воинах Украины.

Известно, что данная идея была реализована муниципалитетом Кракова. Как отмечают сами чиновники, этот жест был ответом на запрос широких масс – местных жителей, которые неоднократно просили организовать правительство специальные места на кладбищах, где можно было бы почтить память погибших украинцев.

Напоследок стоит добавить, что ко Дню Всех Святых, для удобства местных жителей, в Кракове было запущено восемь дополнительных трамвайных линий.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что в польском Вроцлаве возбудили уголовное дело в отношении известного актера. Ему грозит до 5 лет лишения свободы за оскорбление украинских мужчин и женщин, сбежавших в Польшу от войны.

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