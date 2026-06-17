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Деньги или вопрос УПА: в Польше раскрыли причину задержки истребителей МиГ для Украины

В Польше заявили, что Украина не получила МиГ-29 из-за незавершенных договоренностей и отсутствия интереса.

17 июня 2026, 16:00
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Slava Kot

Хотя объявления о передаче Украине истребителей МиГ-29 появились еще в конце прошлого года, самолеты еще не развернуты на фронте. Заместитель министра национальной обороны Павел Залевский заявил, что Украина не проявила к ним интереса, поскольку они не приспособлены к современным боевым условиям, а Польша не заинтересована нести расходы на их модернизацию.

Деньги или вопрос УПА: в Польше раскрыли причину задержки истребителей МиГ для Украины

Истребитель МиГ-29. Фото: Siły Powietrzne

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина до сих пор не получила обещанные самолеты из-за невыполненных договоренностей по обмену технологиями, в частности, в сфере беспилотных систем. По его словам, именно эта часть сделки остается незавершенной.

В то же время другой представитель оборонного ведомства Павел Залевский пошел еще дальше, заявив, что у Варшавы пока нет интереса к передаче МиГ-29 Украине. Он подчеркнул, что самолеты нуждаются в дорогой модернизации, которую Варшава не планирует делать за свой счет.

"Я убежден, что украинцы хотели бы, чтобы эти МиГи были адаптированы к более современным боевым условиям. Однако на данный момент мы не заинтересованы и не желаем нести расходы", – сказал замминистра обороны.

Залевский также возразил, что непередача МиГов была формой давления на Украину в связи с решением назвать одну из украинских воинских частей в честь "Героев УПА".

"Давайте не увязывать вопрос МиГ с потенциальным решением, объявленным президентом Каролем Навроцким", — добавил Залевский.

Напомним, что Украина ожидала передачи МиГ-29 еще с конца прошлого года, когда польские власти впервые объявили о возможном выводе этих самолетов из вооружения. Речь идет о машинах, которые находятся на службе ВВС Польши с 1989 года и постепенно заменяются более современными самолетами FA-50 и F-35. Однако нынешние заявления польских чиновников подвергают сомнению не только сроки, но и сам факт реализации этого соглашения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Навроцкий выдвинул ультиматум Зеленскому: в Польше установили дедлайн для Киева.



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Источник: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/samoloty-mig-29-wciaz-w-polsce-ukraina-nie-chce-ich-przejac-bez-modernizacji/e3b33kw
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