Гроші чи питання УПА: у Польщі розкрили причину затримки винищувачів МіГ для України

Хоча оголошення про передачу Україні винищувачів МіГ-29 з'явилися ще наприкінці минулого року, літаки досі не розгорнуті на фронті. Заступник міністра національної оборони Павел Залевський заявив, що Україна не виявила до них зацікавленості, оскільки вони не пристосовані до сучасних бойових умов, а Польща не зацікавлена нести витрати на їх модернізацію.

Винищувач МіГ-29. Фото: Siły Powietrzne

Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна досі не отримала обіцяні літаки через невиконані домовленості щодо обміну технологіями, зокрема у сфері безпілотних систем. За його словами, саме ця частина угоди залишається незавершеною.

Водночас інший представник оборонного відомства Павел Залевський пішов ще далі, заявивши, що у Варшави наразі "немає інтересу" до передачі МіГ-29 Україні. Він наголосив, що літаки потребують дорогої модернізації, яку Варшава не планує робити своїм коштом.

"Я переконаний, що українці хотіли б, щоб ці МіГи були адаптовані до сучасніших бойових умов. Однак на даний момент ми не зацікавлені та не бажаємо нести витрати", – сказав заступник міністра оборони.

Залевський також заперечив, що непередача МіГів була формою тиску на Україну у зв'язку з рішенням назвати одну з українських військових частин на честь "Героїв УПА".

"Давайте не пов’язувати питання МіГу з потенційним рішенням, оголошеним президентом Каролем Навроцьким", — додав Залевський.

Нагадаємо, що Україна очікувала на передачу МіГ-29 ще з кінця минулого року, коли польська влада вперше оголосила про можливе виведення цих літаків із озброєння. Йдеться про машини, які перебувають на службі ВПС Польщі з 1989 року і поступово замінюються сучаснішими літаками FA-50 та F-35. Однак нинішні заяви польських посадовців ставлять під сумнів не лише терміни, а й сам факт реалізації цієї угоди.

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